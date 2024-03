Est-ce que ça tourne bien rond ?

Ce livre détaillé montre la participation ignorée des animaux à notre développement. Il casse gentiment quelques idées reçues :

- La première est l’attention qu’il porte aux animaux qui tournent. Si l’on pense aux animaux domestiques et aux services qu’ils ont rendus, on les voit spontanément qui se meuvent tout droit : les cavaliers pour le voyage, les tireurs de charrettes, de calèches, de charrue. On voit les chevaux de courses… On ne pense pas à tous ces animaux qui ont tourné sur des moulins pour accomplir mille tâches de broyage, de levage, de pompage de l’eau…

- La deuxième idée que François Jarrige brise est celle du tuilage entre l’usage de la force mécanique à énergie fossile et l’usage de la force animale : nous avons l’impression qu’une révolution mécanique au début du XIXe siècle a consisté au remplacement de la force animale par des moteurs. Il n’en est rien et pendant des décennies, les industriels ont arbitré entre « le manège à sang » et « la pompe à feu », ainsi que se sont appelées les premières machines à vapeur, les deux coexistants longtemps.

C’est en tout cas, les deux « chocs » que m’ont fait ce livre : l’histoire de ce passage de la traction animale ancestrale à la motorisation par le feu, le charbon et la vapeur. On s’intéresse toujours à ce qui advient, à ce qui est la pointe du progrès technique, et on délaisse ce qui disparait peu à peu et qui met longtemps à s’en aller, qui coexiste longtemps avec la nouveauté dont on parle. Ce récit détaillé de cette cohabitation est aussi le récit des difficultés à accepter ces machines à énergie fossile : dangerosité, technicité à apprendre, difficultés dans les campagnes à transporter le minerai de charbon…

Ce système des manèges a aussi conduit à penser peu à peu la structure des machines-outils : un dispositif technique, de bois et de fer principalement, qui représente l’utilité pour les hommes, et… un « moteur ». Ce que nous avons tendance à oublier, ne voyant dans la machine que son usage plus ou moins ergonomique, avec une coque, un design plus ou moins bien dessiné, plus ou moins élégant.

Le progrès fut accepté avec une certaine modération, avec prudence. Les derniers chevaux des mines sont remontés en 1950 environ, on avait confiance en eux et on craignait l’innovation. Cette histoire, plus proche de ce qui s’est passé vraiment, nous guide pour le futur. Il nous faut, devant l’épuisement des stocks de matières énergétiques fossiles, remettre un peu de force animale dans notre mix énergétique. Les questions éthiques sont présentes depuis le début de cette exploitation de la force des bêtes (Animaux-prolétaires ? Animaux-machines ?).

Certaines espèces bénéficient d’une protection morale spontanée : nous, les humains, admettons les chiens comme bergers, gardiens, guides (de montagne, d’aveugles) mais nous n’aimons pas les voir, comme ce fut fait, dans des roues sans fin comme les hamsters à faire monter des charges pour les constructions monumentales. On les a cependant attelés à certaines époques, (XIXe siècle, dans des plaines, Belgique, Beauce) pour de petites livraisons. Ce phénomène n’existait pas dans l’Antiquité, et a peu duré.

Ce livre est une somme, il a l’air de tout contenir sur le sujet. On apprend des choses étonnantes : l’utilisation du charbon a été défendue parfois comme une économie de la forêt présente car on allait brûler la forêt enfouie par les siècles pour préserver le renouvellement de la ressource en bois de la surface terrestre, une « raison » de type écologique, en quelque sorte.

Nombre de chevaux ont actionné des machines en marchant sur place sur un plancher roulant ! Bien entendu, alors qu’on connait les grands inventeurs des grandes machines, comme Gutenberg, Papin… toute l’ingénierie créatrice est dispersée dans un grand nombre d’inventeurs de petites formes utiles et efficaces, qui séduisent les paysans plus que les « grandes découvertes » ! Cette dispersion fait partie de l’oubli et du désintérêt que François Jarrige répare par ce livre.

La force animale est toujours d’un grand usage dans l’Afrique subsaharienne… ce qui est négligé comme élément de compréhension du monde, alors que ces bêtes jouent un grand rôle économique dans ces pays qui n’en finissent pas d’émerger.

François Jarrige nous offre un livre complet, dans un panorama agréable, bien mené, bien écrit… avec un grand nombre d’illustrations, belles, instructives et éclairantes.