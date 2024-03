Soixante-quatorze auteurs reveillent la démocratie

L’ouvrage est composée des trois parties : la démocratie représentative, la démocratie directe

et la démocratie économique, sociale et environnementale.

Dans la première partie, beaucoup de propositions de modifications de type constitutionnel

pour rapprocher le résultat des élections du voeu général. Il s’agirait presque d’un programme

politique. Sûrement beaucoup de pépites, mais il n’appartient pas à un comte-rendu de lecture

comme ce texte d’entrer dans ce flot de « détails ».

Je noterai deux « questions » qui paraissent une pathologie de l’action publique et qui sont entrées dans l’ordinaire du domaine acceptable. D'abord, le lobbying : Le secret des affaires provient de l’action et de l’influence de groupes privés sur le parlement et protège l’intérêt privé au détriment de l’intérêt général, (p.112, par Laurence Scialom). Et celle appelée « pantouflage » : le fait qu’un homme politique aille travailler dans le privé, (avec semble-t-il dans les mœurs politiques la possibilité de son retour : le « contre-pantouflage »), brouillant, dans les discours et dans les faits et décisions, la séparation fondamentale de l’intérêt général et du profit, de l’intérêt privé (p.118, par Antoine Vauchez). Ces deux points fondamentaux ne semblent pris en charge par aucune opposition politique, alors qu’elles sont très déstructurantes pour la démocratie et la République.

Du côté de la participation à la démocratie, l’excellent article de Cyril Dion : il détaille le désastre

causé par le traitement de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), dans lequel le Président

Macron assure par trois fois (comme Saint Pierre !) qu’il gardera les propositions de cette

commission pour ensuite la défaire sous les coups des lobbyistes, dit magnifiquement le substrat

de cette affaire, laquelle abime considérablement la possibilité d’une démocratie active des

citoyens entre deux élections (p.138).

Dans le chapitre sur l’éducation, se trouvent des propositions de pédagogies libertaires pour « encapaciter » la jeunesse, s’appuyant sur Janusz Korczak (Elsa Da Costa-Grangier p.186), laquelle éducation doit être considérée comme inachevée, se poursuivant toute la vie. Il faudrait aussi que l’école éveille au respect de la nature, à sa préservation dans nos activités humaines, à l’attachement à la biosphère proche. (Fanny Agostini p.206).

Il serait temps d’arriver à la démocratie économique ! François Morin nous dit que l’entreprise

est juridiquement peu traitée. Elle est un empilement de contrats de toutes sortes, droit du travail,

droit du commerce... et qu’il serait bon de créer un droit de l’entreprise (p.227). Dominique Méda

relance la question avec le concept « d’investisseurs en travail » qui auraient voix au chapitre

dans un collège égal au collège des possédants. Il conviendrait de sortir l’accès au travail du

« marché du travail » et de la concurrence pour honorer le droit à un travail contenu dans l’article

23 des Droits de l’Homme. (p.232)

Pierre Mendès France prônait la superposition d'une démocratie canonique classique avec une

« démocratie des savants » qui doivent éclairer les choix du peuple. Le Plan économique est un

guide pluri annuel, qui enjambe les conjonctures et donne une direction à l'économie nationale. Il

serait bon de revenir à cette idée de plan pour, notamment, ce qui s'appelle la transition

écologique. Au lieu que le débat bondisse et rebondisse de loi en loi, de luttes en polémiques, de

centration sur un sujet puis son oubli... la vie politique serait structurée sur un terme un peu plus

long et moins réactif à l'immédiateté. (Frédéric Potier p.237) L'économie sociale et solidaire

pourrait être mise plus au service de l'économie.

Elle est une part importante et a été à la base et dans les prémices de l’État providence. Elle irrigue toujours l'économie, donnant du sens au travail, il serait bon de voir son rôle structurant et d'investir en elle pour développer une « altercroissance » (Jérôme Sadier et Nicolas Dufrêne p.249).

Toujours à la recherche d'un rapprochement de la décision politique en matière

d'environnement du peuple et des élus, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement,

propose une participation citoyenne aux instances de régulation de la vie politique, type Conseil

constitutionnel... à la place de la réduction de la convention d'Aarhus.... Cédric Ringenbach explique

sa fresque du climat.

Maxime de Rostolan s'inquiète que le président Macron voit la question de la souveraineté alimentaire par le biais des circulations monétaires entre les différents acteurs de l'agro-alimentaire, ne tenant aucun compte de physique réelle (p.283). Enfin, les problèmes dits de société dont la constitutionnalisation des « communs », ces biens naturels qui devraient échapper au droit de la propriété et être gérés par la collectivité et pour tous.

Dominique Bourg rassemble l’effort énorme porté dans ce livre pour donner les détails d’une

revitalisation systémique, c’est-à-dire fait de multiples brins et non principielle comme bien

souvent est réduit la systémique. Le pacte économique progressiste ne fonctionne plus, la

répartition des richesses ne peut plus se faire. Un nouveau consensus ne s’est pas encore

substitué à l’ancien. Il faudrait introduire de la science dans la décision publique ; retrouver un

chemin vers l’égalité, à la place du libéralisme, viser l’entente des États devant des problèmes

planétaires, (quitter le localisme qui se présente fréquemment comme solution), ce qui amène à

soutenir le Manifeste pour la démocratisation de l’Europe).

Ce livre est une somme, une sorte d’encyclopédie des questions actuelles, de baisse de

l’intensité démocratique et de certaines réponses disponibles à l’usage, à la décision et à la mise

en place, et d’abord au débat.