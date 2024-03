Pas de rock ni de drogue, mais du sexe et des Lumières 

Ce recueil rassemble des extraits de fictions et de textes personnels d'auteurs tels que Crébillon, Sade, Gervaise de Latouche, Louise d'Épinay et Jeanne Marie Roland. L'analyse de ces écrits met en évidence l'écart existant entre la reconnaissance du droit à la jouissance et à l'intimité, et la violence déguisée en séduction.

Ajoutons, sans frémir, Rousseau, Laclos et d’autres, avec pour dénominateur commun d’avoir abordé des sujets tels que le libertinage, la séduction, le consentement, la prostitution et les rôles des hommes et des femmes.

Si certains ouvrages préconisaient une plus grande intimité et un plus grand plaisir, les points de vue dominants continuaient de renforcer la domination masculine et les stéréotypes sur le désir masculin incontrôlable et la luxure féminine. D’ailleurs, l’idée même de consentement était encore balbutiante : son évocation ici, rapportée à l’époque, serait presque anachronique.

Car tout l’enjeu du chercheur tient à ce questionnement : savoir si les représentations de la sexualité servaient à minimiser les abus et la violence à l’égard des femmes.

Que la sexualité soit un plaisir réunissant hommes et femmes, les écrits des autrices et auteurs du XVIIIe — siècle de la Raison, appliquée à tout crin, avec ce risque connu : qui trop embrasse, mal étreint. Qu’on se figure aujourd’hui cette période comme pétrie de patriarcat ne serait qu’à moitié erronée : les normes sociales concernant les relations et les rôles de genres avaient leurs partisans et leurs détracteurs.

EXTRAIT – Les Lumières des libertins

Aussi lit-on l’éloge de l’intimité, celui d’une quête effrénée de plaisir (et le divin Marquis de revenir au galop) aussi bien que la volonté de bouleverser une tradition pesante. Avec cette limite alors impossible (ou impensable ?) à dépasser : le pouvoir masculin est largement consolidé, de même que les stéréotypes sur le désir masculin incontrôlable et la luxure féminine amplement véhiculés.

Monogamie, moralité chrétienne, mariage avant toute consommation : ces choses-là sont admises, quand le XVIIIe siècle de Voltaire s’efforçait de ravaler Dieu et ses sbires plus encore, au rang de vieilleries poussiéreuses, voire nuisibles. « Paradoxalement, les revendications d’une plus grande liberté en amour n’ont pas forcément pris la forme d’une apologie de la jouissance sexuelle et de la multiplication des partenaires », note Franck Salaün.

Pour qu’advînt le romantisme et sa vision sacrale, où Éros et Thanatos s’en donnent à cœur joie, bien avant que Freud ne les convoque dans son bureau, il fallait bien un terreau propice où germerait ce nouvel ordre.

Le XVIIIe siècle, par ces textes, laisse dès lors une seule conclusion possible au lecteur : qu’il fut ou non dans le pré, la diversité de l’amour, à vivre, à faire ou à inventer raconte surtout l’envie… d’être libre.