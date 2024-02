Libertés sexuelles au XVIIIe siècle. Anthologie

Dans un grand nombre d'écrits du XVIIIe siècle, la question de la liberté sexuelle est évoquée de façon explicite ou implicite. Les échantillons réunis dans ce volume, tirés principalement de fictions et d'écrits personnels, de Crébillon à Sade en passant par Gervaise de Latouche (l'auteur du célèbre "Dom Bougre, portier des chartreux"), Louise d'Epinay et Jeanne Marie Roland, permettent de mesurer la distance qui sépare la reconnaissance d'un droit au plaisir et à l'intimité de la violence parée des atours de la séduction.