DRCL : le soir, au pensionnat, Dracula danse  

Au large des côtes de l’Angleterre, un trois-mâts dérive, pris dans une terrible tempête. À son bord s’enchaînent des événements de plus en plus troublants : la vigie est morte pendant la nuit. Une odeur pestilentielle s’élève des cales. Un mal étrange s’empare peu à peu de chacun des membres de l’équipage. Et une ombre mortifère se glisse dans l’obscurité...

Non loin de là, dans un cimetière qui surplombe le port, quatre élèves de la prestigieuse école Whitby se sont réunis pour prendre le thé et martyriser la seule fille inscrite à l’établissement, Whilhelmina. Quand soudain débarque une créature démoniaque, tout droit sortie des Enfers, qui bondit sur l’un deux... Mais cet incident n’est que le présage des malheurs à venir. Luke, le garçon qui a été agressé par la bête, est chaque nuit hanté par l’âme d’une mystérieuse jeune femme qui le fait danser en attendant la venue du seigneur Dracula...

Ce premier tome se déroule de souvenir en souvenir, dans un méli-mélo macabre. On est encore loin de comprendre tout ce qui s’y passe, mais on se laisse pénétrer par l’ambiance dramatique et oppressante, de la cale du bateau à la dérive jusqu’à l’obscurité qui règne la nuit au sévère pensionnat.

Lever de rideau glaçant

Si le déroulé exact du récit demeure encore mystérieux dans ce premier tome, en revanche les personnages nous embarquent d’emblée. Chacun de leurs traits semble finement gravé sur le papier tant Shin’ichi Sakamoto travaille la moindre de ses cases, des boucles des cheveux aux plis des lèvres et autres grains de beauté, sans négliger les textures boisées et tentures des décors.

La première jeune fille à avoir intégré un pensionnat d’élite anglais, et accessoirement experte en catch. Le fils d’une prestigieuse famille japonaise, le descendant de chevaliers d’Angleterre, un afro-américain issu d’une riche famille outre-Atlantique. Et un être androgyne et frêle, garçon de sang bleu le jour, frivole jeune femme la nuit.

Ces jeunes gens, en éducation au sein de la même sévère et prestigieuse école, vont voir leurs liens se tisser à l’aune d’un noir secret… Car ce sont eux qui les premiers verront apparaître le seigneur du mal. De leur chara design flamboyant à leurs perversions et leur personnalité subtilement tordue, tout a été millimétré. Ce premier tome nous les fait découvrir comme si le rideau venait de s’ouvrir sur une sombre tragédie. On en est qu’à la scène d’exposition, mais on frémit déjà.

Dentelles et perversion

Le dessin de Shin'ichi Sakamoto est un précieux livre de gravures anciennes possédé par le diable : ses créatures bougent, sautent du papier, viennent vous serrer au cou et vous glacer le sang. C’est sublime et oppressant, un bal de l’ombre où la perversion humaine vient tordre les visages délicats comme de la porcelaine.

#DRCL Midnight Children s’inspire directement du Dracula de Bram Stoker. Après avoir plongé ses lecteurs dans les méandres de la France à l’heure de la Révolution dans ses séries Innocent et Innocent Rouge, Shin'inchi Sakamoto nous entraîne cette fois-ci en Angleterre, à la toute fin du XIXe siècle, une fois encore dans un instant de rupture historique où les mœurs commencent à changer et où le chaos se fait sentir.

Une venue en France remarquée

Ce changement d’environnement dans la création de l’auteur a été marqué par sa venue en France lors du festival d’Angoulême, où l’exposition Dracula, immersion dans les ténèbres était justement consacrée à #DRCL. Entre deux séances de dédicaces, l’auteur a profité de son passage à Paris pour fleurir la tombe des Sanson, famille des bourreaux de la Révolution et héros de sa précédente série, tournant par là une immense page de sa création qui l’a occupé pendant sept ans.

Cette fois, Shin'ichi Sakamoto puise dans le sombre folklore vampirique pour signer un conte poétique et macabre. La série est en cours au Japon, avec quatre tomes déjà parus.