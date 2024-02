Green Lantern : aux confins de l'univers, Hal Jordan contre l'antimatière

Hal Jordan, reconnu pour son caractère bien trempé au sein du Corps des Green Lantern, ces policiers intergalactiques sous l’égide des Gardiens de l’Univers est donc de retour.

Deux Green Lanterns sont dépêchés sur Ventura pour appréhender des voleurs : ils ont dérobé le Quadrant de Fortune pour le compte du mystérieux Contrôleur Mu. Mais une fois les pirates (qui tiennent plus des bras cassés — ou un tibia broyé, selon le référentiel…) neutralisés, les héros sont attaqués par ce qui serait une Lanterne Anti-Matière.

Sur Terre, Hal Jordan attend que sa petite amie Ève Doremus lui rende visite pour dîner : il a encore perdu son emploi et n’a rien d’autre à faire que de regarder les étoiles. Le lendemain, il fait du stop lorsqu’une petite bande de vagabonds l’attaque : ils sont un déguisement pour vulgaire organisme colonial...

L’affaire sera rapidement pliée, les assaillants prennent une rouste velue et avouent les raisons de leur présence sur Terre : ils s’étaient réfugiés en bons passagers clandestins sur le navire des pirates de l’espace, qui s’est écrasé sur la planète… Sauf que Hal va avoir besoin d’une nouvelle Lanterne pour recharger son Anneau, ayant été lui suspendu (une fois n’est pas coutume) par les Gardiens, excédés par son refus de l’autorité et ses insubordinations à répétition.

Féru de justice et toujours prompt à dérouiller des criminels, Hal sera convoqué sur Oa et réhabilité par les Gardiens… pour une mission dangereuse : un traître sévit dans les rangs des Green Lanterns et il faut impérativement le démasquer. Et ce traître n'est autre que... Hal Jordan. Oups ?

Ce n’est là que le prélude d’un enchaînement vertigineux de révélations qui menaceront les fondations mêmes du Green Lantern Corps. Morrison et Sharp dévoilent une intrigue où conspiration intergalactique et trahison se mêlent, plongeant le Corps dans une crise sans précédent. Et plus encore lors que Jordan découvrira que la Terre a été volée, subtilisée de l’univers connu : rien que cela.

Dilemme moral et éthique, rebondissements sans fin à travers les quarante mille coins de l’univers, à la vitesse de la lumière (verte, évidemment), le scénario se joue de tout, autant que les illustrations de Sharp jongle avec différents styles.

La série enrichissait son univers, pour notre plus grand plaisir, avec l’introduction de nouveaux adversaires et alliés, tels que les Contrôleurs, les Darkstars et les Gardiens de l’Univers, magnifiquement réinterprétés par Morrison et Sharp. Ces personnages, tirés de l’histoire de DC Comics, contribuent à l’ampleur de cette épopée galactique.

La série qui promettait de révolutionner le genre tient plus que ses promesses : sous la houlette de Morrison et Sharp, les lecteurs s’embarquent pour un périple spectaculaire, depuis la Terre jusqu’aux confins de l’espace, redécouvrant un héros emblématique sous une perspective entièrement nouvelle, où le courage se confronte à l’incertitude morale, redéfinissant l’essence même du devoir et de la justice intergalactique.