Good Material : rupture annoncée

Il n’est jamais facile de comprendre pourquoi la personne qu’on aime nous a quitté. Est-ce sa faute ? La nôtre ? Peut-être un peu des deux ? S’il y a bien une chose qu’Andy ne comprend pas, c’est justement pourquoi Jen, la femme de sa vie, a décidé d’abandonner leur relation après trois ans, dix mois et vingt-neufs jours.

Tout avait pourtant bien commencé : coup de foudre lors d’une soirée, dates à n’en plus finir, même groupe d’amis… Pire, Jen lui a annoncé la rupture au retour d’un voyage à Paris, avec champagne dans l’Eurostar et l’impression qu’il soit totalement invraisemblable qu’une fin de relation puisse arriver.

Andy, 35 ans, humoriste en mal de célébrité et à la calvitie grandissante, se retrouve donc à devoir trouver un endroit où dormir (le canapé de son meilleur ami), de nouvelles occupations (souffrir à la salle de sport) et de nouvelles obsessions (par exemple, comment Jen s’en sort mieux que lui). Il pleure, il écoute de la musique qui lui fait penser à elle, tente d’oublier en buvant de l’alcool avec ses amis, et ressasse encore et encore chaque journée passée avec celle qui semble l’avoir laissé sur le carreau.

Certes, Andy avait des défauts, mais leur relation était tout de même au beau fixe, et malgré les questionnements et les analyses, Andy ne comprend toujours pas. Mais il doit encore apprendre plein de choses - et notamment, admettre pourquoi Jen a, définitivement, bien fait de le quitter.

Avec Good Material - disponible, pour le moment, uniquement en version anglaise originale - , Dolly Alderton (déjà autrice à succès avec Tout ce que je sais sur l’Amour et Ghosts) étudie et explore avec délicatesse le passage à la trentaine et la pression que cette tranche d’âge engendre sur les relations amoureuses. A trente ans, certains ont des enfants et d’autres font le tour du monde ; certains ont un travail qui rapporte, d’autres sont de ceux qui, comme Andy, ne semblent pas apporter assez de « valeur ajoutée » aux yeux de la société.

Difficile de se situer socialement entre tous ces parcours de vie, d’y ajouter les remarques sur les enfants que l’on n’a pas encore, les amis que l’on aurait dû se faire, le réseau que l’on ne s’est pas créé. Il y a tant à dire sur cet ouvrage qui, malgré ses airs d’histoire d’amour un peu niaise, fait rire, pleurer, interroge, explique. Les personnages sont bien réels, leur comportement est gênant et ennuyeux ; personne n’est un héros. On en veut à Jen comme on en veut à Andy, à ses amis qui ne l’aident pas beaucoup, à ses collègues qui s’en sortent mieux sur scène.

Les romans sur les ruptures courent les rues, mais celui-ci est décidément à part. Au final, le point de vue que l’on comprend le mieux, et le plus intéressant, c’est bien celui de Jen : une jeune femme épuisée dans un monde trop rapide, trop normé pour elle. Sortir du cadre imposé, c’est aussi sortir d’une relation dans laquelle elle ne s’épanouissait plus - et de nombreuses lectrices se reconnaîtront, très certainement, dans toutes ses réflexions.