Aix-en-Provence : Le camp, dira-t-on...

Sous le régime de Vichy, le camp des Milles regroupait ceux que l'autorité considérait comme indésirables : tous les opposants au nazisme s'y retrouvaient, sous l'appellation « camp de rassemblement des étrangers ». Cependant, la situation évolua rapidement : dès juin 1940, le nombre d'internés augmenta considérablement.

Le site finit par contenir jusqu'à 3500 individus, contraints de vivre dans des conditions déplorables. La lutte pour maintenir une once de dignité était quotidienne et, par le biais de la musique et des arts, un fragment d'humanité persistait.

Plus de soixante-dix ans plus tard, Esther reçoit de son père une montre, un garde-temps ancien et assez unique. Gravé à son dos, le nom : Hans W. Lors d'une visite au Site-Mémorial, elle est plongée dans une profonde confusion : une photographie lui révèle la montre au poignet d'une femme déportée.

Quels liens unit Esther à cette femme, son père à ces lieux ? De fil en aiguille, des connexions inattendues se nouent entre les personnes : résilience, choix, sacrifices… autant de mystères du passé qu'Esther s'efforcera de démêler. Et au-delà, une forme de résistance — non pas celle avec un R majuscule, mais celle qui refuse de succomber à la violence et à la haine.

Contre l'effacement total de l'individu.

Si le diable se niche dans les détails, alors l'œuvre d'Aurélie Tramier est véritablement diabolique : elle dépeint avec une minutie extraordinaire les sensations, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Ici, les notions de famille et d'héritage se confondent dans une bataille pour la survie, le cri de ralliement "plus jamais ça" résonne sans cesse.

Le roman se déploie autour de figures incroyablement vivantes, bien que flirtant constamment avec la mort, et de dialogues qui exposent les souffrances et les peines. Que le passé projette ses ombres sur le présent : dans ces pages, deux époques coexistent, aussi tangibles l'une que l'autre.

La puissance stylistique et la structure narrative confèrent à la lecture une intensité particulière. Bien plus qu'une simple enquête, Bien-Aimée se révèle être un reflet de l'humanité dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus résilient : une plongée dans l'essence de l'âme humaine au fil du temps.