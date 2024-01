Bien-aimée

" Le soleil giflait le ciel trop bleu et griffait la tuilerie orange. Hans cligna des yeux, ces couleurs l'agressaient. Un éclair l'éblouit : Les Milles... Elisa... Aix-en-Provence, c'était juste à côté. Où était-elle ? Il ne fallait pas la revoir. Il se retourna une dernière fois vers l'entrée du camp et vit sa liberté si chèrement acquise disparaître derrière les grillages. " Esther reçoit des mains de son père une curieuse montre au dos de laquelle est gravé un nom inconnu : Hans W. Un mois plus tard, en visitant le camp des Milles, elle aperçoit, sur une photo, la même montre au poignet d'une déportée. Bouleversée, Esther se promet de découvrir qui est cette femme. Camp des Milles, mai 1940. Aix-en-Provence, mai 2022. Une plongée dans un épisode sombre et méconnu du passé franco-allemand. Une histoire d'amour brisé, de musique et de guerre.