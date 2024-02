L'autrice de Gone Girl revient avec une série sur HBO

L'écrivaine est co-créatrice et co-showrunner de la série, elle sera également au scénario.

Au début des années 1980, Libby Day a survécu à l'assassinat de sa mère et de ses sœurs dans leur ferme, et a accusé son frère Ben, alors adolescent. Vingt-cinq ans plus tard, alors que Ben est encore en prison et que Libby souffre de dépression, elle est incitée à revisiter les lieux du drame. C'est dans ce contexte de crise économique dans le Middle West qu'elle commence à découvrir une vérité bouleversante. - Résumé de l'éditeur pour Les Lieux sombres

Elle sera accompagnée dans cette aventure par Brett Johnson (Ray Donovan, Mad Men) et Guerrin Gardner, couple qui est déjà à l'origine de la série Escape at Dannemora, primée aux Emmy Awards.

Dark Places avait déjà été adapté pour le cinéma en 2015, avec Charlize Theron à l'affiche. Scénarisée par Gillian Flynn, l'adaptation n'avait pas vraiment convaincu le public, ni les critiques.

L'autrice avait ensuite fait équipe avec HBO sur la version en série de Sharp Objects (Sur ma peau, Calmann Lévy, trad. Christine Barbaste), qui mettait en vedette Amy Adams et a été nominée pour plusieurs Emmy Awards.

Le roman le plus célèbre de Gillian Flynn, Gone Girl (Les Apparences, Sonatine, trad. Héloïse Esquié), a été adapté en 2014 par David Fincher, dans le film à succès du même nom, avec Ben Affleck et Rosamund Pike, et toujours avec l'écrivaine elle-même au scénario.

Aucune information concernant le casting ou la date de diffusion de la série n'a pour l'instant été dévoilée.

Crédit image : 20th Century Fox