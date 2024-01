Pas même pour tout l'or du monde ?

Alina compte parmi ces gens qui fabriquent de l’argent — elle est spécialiste en stratégies financières. Originaire de Vulkova en Europe orientale, elle a été initiée à la curiosité par son père, un biologiste passionné : son parcours professionnel fut complexe, autant que ses travaux.

« Les recherches d’Idro étaient concentrées sur la stabilisation d’une reproduction artificielle de la photosynthèse qui permettrait de réduire la surabondance de gaz carbonique sur notre terre. Mais seuls les métaux nobles avaient le pouvoir de résister à l’eau et le coût du procédé à grande échelle devenait insoutenable. »

Autrement dit, utiliser de l’or pour attaquer l’une des causes du réchauffement climatique : chercheur d’or, pour le bien de l’humanité.

Son amie, Luda, est mannequin : elle enchante les défilés et parcourt le monde, dans un univers de luxe et d’opulence. De renommée internationale, elle semble vivre de frivolité et du moment présent : un carpe diem constant, du moins tant que l’on en a les moyens. Sa personnalité magnétique attire Alina comme un aimant et entre elles, se noue une affection indéfectible.

Tandis que l’une défile, l’autre, attirée par les mathématiques, nourrit le secret espoir de créer un jour de l’or pur pour aider les recherches de son père. Elle plongera, presque malgré elle, dans ce monde de la finance...

Leurs destins se croisent de nouveau à Paris où Alina est engagée par une entreprise de gestion rigide. Avec l’appui de Luka, spécialiste en gestion des risques, et de Lionel, un lieutenant vieillissant du PDG, elle se voit confier la tâche de valoriser les liquidités des Tickets Restaurant (brillante idée, au passage). Naviguant entre rivalités internes et caprices du PDG, elle gravit les échelons d’un monde de trahisons invisibles et intègre le cercle des « optimisateurs » d’élite, une ascension professionnelle qui n’est pas sans conséquence.

EXTRAIT – L'ascension professionnelle nuit-elle à l'amitié ?

Navigant entre le passé d’Alina et son présent, essentiellement porté par son métier, le roman plonge dans une tension palpable, un mélange de conflits émotionnels et professionnels. Chaque décision est un dilemme à même de transformer radicalement son avenir et son véritable rêve : fournir la matière nécessaire aux travaux de son père. S’il a les aspects du roman psychologique, le récit se change en réalité en thriller financier autant que drame familial.

Le texte est alimenté par des dialogues vifs, une narration rapide : notre experte en finances et stratégies se retrouve emportée par un tourbillon d’événements qui la ramènent sans cesse à son passé. Le tout porté par la dynamique entre les personnages, qui entraîne un suspens où révélations et rebondissements s’enchaînent. Hommage soit rendu au nom des chapitres, qui sont autant de formules mathématiques — du moins… je crois.

L’Or qui fait de l’Or est captivant, rien de moins, entre introspection et course contre la montre : une écriture riche, sophistiquée et prenante.