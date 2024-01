Alina a grandi à Vulkova, en Europe orientale. Eduquée jusqu'au collège par un père biologiste dont les travaux la fascinent, elle a développé une insatiable curiosité. Sa rencontre avec la magnétique Luda la fait sortir de sa bulle et les deux filles sont vite inséparables. Tandis qu'Alina devient mathématicienne et rêve en secret de pouvoir fournir un jour à son père l'or le plus pur possible pour ses expériences, Luda éblouit le monde en tant que mannequin vedette. Les deux amies se retrouvent à Paris, où Alina est embauchée dans une société de gestion à la hiérarchie implacable. Avec l'aide de Luka, jeune as de la gestion des risques, et celle de Lionel, le vieillissant lieutenant du P. -D. G. , elle est chargée de débloquer les liquidités associées aux Tickets Restaurant pour les faire fructifier. C'est sans compter sur les jalousies intestines et l'imprévisible P. -D. G. Obnubilée par son dossier, et tandis qu'elle grimpe l'échelle des trahisons invisibles, Alina est progressivement intégrée au cercle des grands "optimisateurs" . Mais à quel prix ? L'Or qui fait de l'or est un roman haletant dans les arcanes de la finance contemporaine, un domaine dont les ressorts semblent parfois opaques. Or l'économie n'est rien d'autre que la science de "l'art de ranger la maison" et la fiducie n'a d'autre origine que celle de "la confiance entre les hommes pour échanger leurs nécessités" .