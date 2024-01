The Moon on a Rainy Night : subtil et touchant  

Un soir de pluie, Saki croise une magnifique jeune femme… qui se révèle être la nouvelle élève de sa classe. Mais à la surprise générale, la prof annonce que Kanon est sourde et suivra les cours en lisant sur les lèvres. Saki voudrait l’aider – mais Kanon lui oppose un rejet systématique. Elle n’a pas l’air de vouloir d’amies et toutes les autres élèves ne tardent pas à se retourner contre elle. Pourtant, Saki ne peut s’empêcher d’être attirée. Elle veut s’adapter à cette inconnue, découvrir ce qui se cache derrière son masque de solitude.

Quand la nouvelle prof de piano de Saki s’avère être la mère de Kanon, l’amitié des deux jeunes filles est scellée. Petit à petit, elles s’ouvrent l’une à l’autre. Saki apprend à comprendre Kanon, à découvrir son jardin secret. Kanon explore les possibilités de l’amitié, réapprend à faire confiance. Ce courant qui passe si bien entre elles pourrait même les mener beaucoup plus loin…

Récit d’écoute et d’ouverture

The Moon on a Rainy Night est une romance lesbienne qui s’installe doucement, tout en subtilité, à mesure que les héroïnes apprennent à se connaître. Mais c’est aussi un récit sur la surdité, où l’on ressent le travail de documentation qui a été fait sur le sujet, en particulier pour cette édition française qui comporte de nombreuses notes explicatives rendant la lecture d’autant plus éducative. Aux côtés de Saki, on dépasse les préjugés qu’on peut avoir sur les personnes handicapées pour apprendre à connaître Kanon pour qui elle est vraiment.

Quant au volet romantique de la série, on apprécie là aussi l’authenticité du traitement, et notamment la question d’oser ou non faire son coming out qui n’est que trop rarement abordée, même dans les yuri. Vivre avec son handicap, refaire confiance après avoir été harcelé, dévoiler son homosexualité à ses proches… autant de thématiques délicates que The Moon on a Rainy Night aborde avec un naturel libérateur.

Une romance vraie et poétique

Par les nuits pluvieuses, la lune est bien là, mais nous sommes incapables de la voir… Cette expression japonaise, à l’origine du titre de la série, va éclairer l’héroïne à travers cet âge où elle s’éveille à ses sentiments et à son orientation sexuelle.

Le dessin délicat de Kuzushiro, avec ses expressions particulièrement travaillées, fonctionne à merveille pour retranscrire les nuances d’une relation qui commence dans l’ambiguïté. Si Kanon se montre très froide au début, elle apprend à s’ouvrir à l’autre et en particulier à Saki, et fait preuve d’une sincérité touchante. La progression des sentiments et des attitudes chez les personnages confère à la série un rythme particulièrement agréable.

The Moon on a Rainy Night s’inscrit dans le lancement chez Meian d’une importante collection consacrée au yuri. C’est ainsi pas moins de 5 autres nouvelles séries de romance entre femmes qui viennent dès à présent enrichir le catalogue français de ce genre si longtemps délaissé par les éditeurs de l’Hexagone.