The Moon on a Rainy Night - Tome 1

Quand des obstacles invisibles laissent place à des sentiments inestimables... Un soir, juste avant sa rentrée au lycée et alors qu'elle se rendait à son cours de piano, Saki Kindaichi bouscule une fille et s'écorche la main en tombant par terre. L'inconnue la regarde fixement sans dire un mot, ramasse soigneusement ses partitions tombées et lui donne même un pansement. Il s'avère que celle-ci est l'une de ses nouvelles camarades de classe, Kanon Oikawa, devenue sourde. Alors que Kanon prend ses distances avec les autres élèves à cause de son handicap, Saki essaie tant bien que mal de la comprendre pour l'approcher. Petit à petit, Kanon s'ouvre un peu plus à elle...