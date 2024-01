L’Oratorio Furtif : exploration musicale en terre furtive

L’espoir émerge soudainement, de façon inexpliquée. Ces créatures, qui habitent les angles morts de notre vision humaine. Ces créatures de mouvement, animales mais pas que, qui échappent à toute surveillance. Elles vibrent avec les sons qui les entourent, se nourrissent de vitalité pure, s’expriment à travers un langage qui leur est propre.

« Le sonore est leur sens privilégié. À l’image du son, le furtif ne connaît pas d’état arrêté. L’imprévu est sa nature. Tous deux, furtif et son, relèvent de la transformation perpétuelle, impossible à bloquer, à fixer. »

Pour le reste, pas besoin d’en dire plus : il suffit de se laisser porter.

À la sortie de cet imposant roman à la couverture de feu, Les Furtifs ont marqué le retour retentissant d'une grande figure de la littérature de l'imaginaire francophone. Phénomène à sa publication, ce récit a fait réfléchir. Il a proposé de s’interroger, un instant ou deux, sur la manière dont notre société actuelle tombe peut-être déjà dans les travers de celle décrite par l’auteur.

Les désirs, manipulés. La montée de la privatisation. La course au développement des intelligences artificielles. Les cocons numériques, partout, tout le temps, nous coupant à outrance de potentielles interactions profondément humaines. Visiblement, le travail de Damasio a aussi beaucoup inspiré.

En 2024, les éditions La Volte ouvrent le bal de leur calendrier de publication avec L'Oratorio Furtif. Les mots de Damasio sont bien là, éparpillés à travers les pages. Des moments clefs, pour recréer son roman en un coup de vent. Ils ont été choisis avec soin, avec perspicacité. Ils incarnent ces épisodes qui définissent précisément le cœur de cette histoire, pleine de révolte et d’amour. Et ils sont désormais accompagnés de musique. Oui, rien que ça. Une musique furieuse, légère, toute en tension et en énergie.

La Compagnie Roland Furieux a effectué un voyage en terrain furtif et s'est attelé à une tâche particulièrement périlleuse : celle de donner vie, et forme, et voix à ce roman. Quelle réussite !

Plus qu'un livre objet, L’Oratorio Furtif est une pure pépite sensorielle. La couverture donne le la, avec ses explosions chromatiques : au rendez-vous, entre les lignes, des traits et autres gestes dessinés pour illustrer comment la musique doit faire écho aux textes. C'est vivant, vif, puissant. C'est minutieux, précis, surprenant. C'est surtout ahurissant.

Bien entendu, quel plaisir que de re-découvrir les mots d'Alain Damasio ! Or c'est un plaisir mille fois décuplé lorsqu'on prend le temps de s'attarder sur une page et de décortiquer patiemment les éléments graphiques qui se collent au texte. Les couleurs, les éclats se mêlent et taquinent les yeux à la lecture. On passe et on repasse, juste pour être certain de ne rien avoir manqué…