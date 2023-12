Les Robotes débouchent-ils des cuvées cybernétiques ?

Lancé fin novembre dernier, This Wine Is Not For Robote démarre comme une plaisanterie entre copains : Yann Diolo dirige la cave à vins Le sourire au pied de l’échelle, basée dans le XIe arrondissement. Mais il ne fait pas que cela : quand il ne recommande pas des flacons à ses clients, il s’occupe aussi d’un établissement non loin, Les marcheurs de planète.

C’est dire si le garçon aime avoir les pieds sur Terre… Sauf qu'il aime aussi la bande dessinée, et pas qu'un peu, ce qui me le rend d'autant plus sympathique.

L’origine de ce projet remonte à la création de cartes de bonne année pour 2023, qu’il a partagées sur son compte Instagram. Ces machines — baptisées Robotes pour accentuer la prononciation — racontent combien le monde du vin peut échapper aux humains, qui déposent pourtant de nombreux capteurs organiques pour y prendre plaisir.

Les cyborgs peinent plus encore à comprendre ce domaine et c’est ce qui les rend particulièrement touchants : leur quête de sens devient alors aussi comique que sidérante. Et pourtant... Au fil des mois, Yann Diolo a continué à dessiner, et l’accumulation de ces croquis dans ses carnets l’a finalement conduit à l’envie de créer un livre.

La mise en couleur a été réalisée par Matthias Bourdelier et la mise en page par Line Celo. Ce libelle offre une perspective pédagogique sur « le et les mondes du vin », de manière subtile et instructive. Il se destine à tous ceux qui apprécient le vin, les robots, le dessin, la poésie et l’absurdité, se révélant être un cadeau idéal pour les amateurs de ces domaines.

« [Le Robote] a choisi le vin. Il y met toute sa volonté pour mieux savoir et comprendre. Mais il fait n'importe quoi. Il voudrait avoir du goût. Son goût. » – This Wine Is Not For Robote

L’animatrice du blog MissGlouGlou, Ophélie Neiman, en signe la préface, avec autant de justesse que de bienveillance portées sur ces êtres de fer, qui nous ressemblent tout de même fort :

« L’inconstance humaine dans la dégustation est effrayante et je songe qu’il serait réconfortant, parfois, de laisser la machine remplacer mon cerveau de dégustatrice faillible. Mais comme ce Robote est émouvant, lui qui veut aller plus loin, comprendre tout du vin, des sentiments qu’il suscite, jusqu’à sa magie. Il se débat dans des métaphores, dans des abstractions impossibles à coder, dans des sensations intimes. Il veut mais ne peut pas, et sa frustration nous touche. Tout comme ses couleurs douces, apaisantes, dont il est nimbé. Ce robot-là est un gentil, si tant est qu’un robot puisse être bon ou mauvais. On voudrait l’aider, lui montrer comment fonctionne le cœur humain, qu’il nous donne un peu de son efficacité en échange de notre émotion. Parce que ce robot-là se donne tant de mal, lui aussi a droit au bonheur du vin. J’espère pouvoir bientôt trinquer avec lui. »

Le projet est à découvrir à cette adresse et l'on peut encore s'embarquer dans l'aventure. Sans risque de rouiller...

