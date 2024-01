Frappabord : piqûres et escarmouches

Imaginez que, dans notre monde, existent des passages vers un autre monde et à travers lesquels, ponctuellement, des créatures maléfiques se déversent pour semer la mort. Ces frontières poreuses peuvent se trouver n’importe où, prendre des formes différentes et attirer des personnes qui n’ont rien à voir les unes des autres. Ces brèches, éparses et dissemblables, ont le point commun d’envoûter et plonger dans la terreur chacun se trouvant à proximité.