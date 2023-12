Batman peut se rhabiller : les chauves-souris, super-héroïnes

À cela, deux raisons majeures. La première est que ce sont des animaux quasi exclusivement nocturnes et assez discrets par l’utilisation de dortoirs diurnes qui les cachent à la vue du passant insouciant de leur présence.

La deuxième est que leurs émissions sonores se situent dans une plage de fréquences inaudibles à l’oreille humaine, c’est à dire largement au-delà des 20-22 kHz de notre limite maximale de perception des sons.

Les chauves-souris ont bien des raisons de se montrer discrètes, car, en dehors de Batman, elles sont poursuivies par une réputation pourtant bien peu méritée de suçeuses de sang, alors que si certaines espèces le sont effectivement, la grande majorité se satisfait d’un régime alimentaire tout autre.

Mais l’homme est ainsi fait qu’il oublie trop facilement tous les avantages que lui procure l’alimentation de ces fantômes (très souvent à base d’insectes et donc … de moustiques). Pour ne retenir que des fantasmes, des « on dit », des « bruits de couloir », des affabulations, voire des intérêts personnels donnant ainsi prétexte à laisser libre cours à de bas instincts et à des condamnations imméritées.

Il suffit, pour s’en convaincre, de suivre Laurent Tillon dans ses aventures dans le monde des chiroptères tout au long de ce livre passionnant.

Vous y découvrirez, par exemple, que ce sont plus de 1400 espèces qui sont actuellement recensées dans le monde ! Et il est vraisemblable que certaines n’ont pas encore été identifiées malgré notre obstination à vouloir pénétrer toujours plus profondément en forêts avec pour conséquence immédiate de faire disparaître autour de nous la diversité biologique.

Et ce dénombrement assez impressionnant en soi n’a d’égal que la plage extraordinaire de poids et de taille des individus : de 4,5 kg avec 1,70 m d’envergure pour le renard volant à seulement 2 g et 7,5 cm d’envergure pour la chauve-souris bourdon. Un rapport de poids phénoménal de 1 à plus de 2000 !

Un peu comme si des humains de 150 tonnes et 40 mètres de haut nous côtoyaient dans les rues ... Certes, les reptiles peuvent afficher des ratios du même ordre, mais, parmi les mammifères, c’est un record assez exceptionnel.

Et ce n’est pas la moindre des caractéristiques étonnantes qui les différencient dans leurs adaptations à des habitats, eux aussi très divers.

Ainsi on va observer des régimes alimentaires également très divers et rencontrer des « nectarivores [qui se nourrissent, à l’instar des colibris, du nectar des fleurs], des frugivores, des carnivores, des piscivores, des hématophages, tout y passe, même des chauves-souris-vores » !

Étonnante aussi, cette adaptation liée à la vie collective qui permet à la mère de confier son petit à ses soeurs, cousines, tantes, etc. Ses sorties en vue d’aller trouver de la nourriture peuvent se faire seule, après avoir emmené sa progéniture avec elle tant que son poids n’était pas une gêne pour le vol : dans la nursery, les jeunes sont sous la surveillance des membres du cercle des proches.

Comme le font les cachalots, au fond des mers, « similarité qui invite à comparer le poids plume des airs aux géants des mers : mêmes contraintes, mêmes solutions » !

Mais c’est autour du système d’écholocation qu’apparaissent des comportements stupéfiants.

Imaginez : en vol, la chauve-souris émet des sons à haute fréquence. Chaque objet rencontré par cette émission renvoie vers le « fantôme » un signal qui lui permet d’identifier les proies, mais aussi les obstacles et même des repères pour mémoriser le chemin du retour au gîte.

La quantité de signaux traités est phénoménale : « le murin de Natterer [est] capable d’[...]émettre jusqu’à quarante » signaux par seconde ! « Avec son poids de seulement 8 grammes, le fait que son tout petit cerveau soit capable de traiter autant d’informations pour aboutir à une telle perfection de détection, d’identification et de déplacement est absolument inégalable ».

Surtout que les proies ne sont pas toujours coopératives pour se laisser manger toutes crues ! Les papillons tympanés ont ainsi développé une capacité à percevoir les ultrasons grâce à une membrane sensible à ceux des barbastelles notamment : en réaction, ils adoptent des comportements de mise en sécurité (se laisser choir comme une feuille morte par exemple) !

Mesure ? Contre-mesure ! Mais le succès définitif de cette réponse serait de nature à faire disparaître les chasseresses qui ne pourraient plus atteindre leurs proies. Alors ? Contre-contre-mesure ! On se croirait dans un briefing militaire !

La barbastelle a acquis la possibilité d’émettre selon deux fréquences différentes. Dans ces conditions, le papillon, perturbé, confond émission d’un animal en chasse et émission d’animal en transit. La barbastelle trompe ainsi son monde et ne restera pas à jeun ce soir… Tout cela dans 6 à 14 g de poids vif !

Ainsi, ce livre fourmille d’informations plus étonnantes les unes que les autres quant aux capacités de ces « fantômes » qui hantent les nuits, mais ces derniers y occupent une place essentielle. La destruction de leurs habitats est préoccupante, car elle signifie la potentielle disparition des espèces qui y sont acclimatées.

Il est nécessaire d’y porter une attention toute particulière, car « les cycles et les dynamiques qui […] régulent [la nature] sont bien trop complexes pour être remplacés par notre vision tronquée de ce qu’elle est ».

Nous positionner en démiurges technologiques ne nous rendra jamais capables de concevoir un écosystème dans sa globalité et nous avons déjà montré combien nous sommes surtout capables de transformer en bazar infini tout ce que nous touchons.

La présentation, par Laurent Tillon, de ces animaux, qui comme tant d’autres sont fascinants, devrait (j’avais écrit « doit », mais mon optimisme habituel étant en train de me lâcher, j’ai préféré un conditionnel…) participer à remettre en question nos penchants délétères et à préserver notre avenir en le partageant diplomatiquement avec nos alter ego du vivant.

Ce qui devrait (bis) être une évidence. Un livre enthousiasmant.