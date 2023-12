Erri De Luca et les fils de leurs pères

Ensuite, il y a Chagall et son père Zakhàr, un marchand de harengs de Vitebsk aux mains meurtries par le gel et la saumure. C’est Zakhàr qui a permis à son fils de partir de chez lui pour devenir, à des milliers de kilomètres de là, le Chagall dont le nom traversera l’Art et l’Histoire. Marek / Marc Chagall va tout faire pour effacer l’odeur de son père jusqu’à cesser de parler yiddish dès qu’il arrive à Paris.

Et Erri de Luca nous propose une magnifique interprétation de l’histoire du tableau représentant ce père que Chagall à peint (Le Père, 1911, huile sur toile, musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris : un reproduction est incluse dans le livre) : l’histoire d’un nœud peu à peu reconstitué entre lui et son père ! Mais sans les mains.

Et pour finir, il y a Erri De Luca et son propre père. Une histoire chahutée. Chahutée par un fils en rébellion qui conteste tout et toujours. Jusqu’à la désobéissance totale. Affirmée. Assumée. Avec toute sa « génération qui s’est insurgée contre les pères ». Une opposition « irrépressible » entre un homme qui par « décence » se doit de refuser des subsides versés par l’état après un tremblement de terre pour réparer les maisons au motif que les dégradations étaient antérieures au sinistre, et un fils qui rejette, dans une « lente désertion » devenue inéluctable, « l’approbation formelle aux règles, comportements, habillements, temps programmés » !

Trois binômes plus que couples. Trois histoires parallèles et un même récit qui les mélange toutes.

En fait, le livre est une succession d’histoires racontant des relations parents-enfants. Des relations dont Erri De Luca dit qu’il ne peut qu’imparfaitement les comprendre puisqu’il en est « à moitié étranger : n’étant pas père, [il est] resté nécessairement fils » et pourtant, dans une ironie dont la vie a si souvent le secret, un « fils de ce père mort à l’âge [qu’il] a aujourd’hui » : quel est le dialogue qui va les rassembler ?

Pour autant, ne pas avoir été père ne l’empêche pas de nous offrir des pages d’une puissance toujours aussi remarquable.

Le dernier des récits ne peut pas être facilement évoqué sans risquer d’en dévoiler toute l’infinie tristesse qui assaille le lecteur à la dernière page d’une courte histoire s’égrenant à rebrousse temps, au rythme d’entrefilets dont la banalité, la simplicité féroce pourrait remplir une rubrique de « faits divers » ! Encore un « papa » qui n’a jamais été « père » mais qui n’a pas failli à son devoir d’accompagner des enfants qui ne sont pas les siens.

Entre les deux, des textes d’une simplicité extrême, doux malgré la douleur que parfois ils véhiculent, forts sans forfanterie, beaux comme peut l’être la littérature (y compris dans la belle traduction de Danièle Vaslin), tendres et simples malgré les messages que l’auteur nous délivre du fond de situations compliquées ou sinistres ou terribles.

Lire Erri De Luca, c’est se rafraîchir à l’eau du ruisseau de ces montagnes qu’il a escaladées tant de fois. C’est se désaltérer à la source pure d’où jaillit la vie. Et avec la vie, l’espérance ?

Pas sûr ! Même s’il regarde toujours vers le haut comme le fait tout montagnard avide d’atteindre un sommet, Erri De Luca ne me paraît pas croire à autre chose qu’à l’humaine humanité des Hommes : remplis de qualités mais à qui il ne manque aucun défaut ! Et ils ne changent pas ! Depuis la mythologie, la Genèse des religions et jusqu’au monde d’aujourd’hui, aucun des descendants de ceux qui nous ont privés du Paradis n’aurait jamais fait mieux que leurs ancêtres sur lesquels ils ne manquent pourtant pas de rejeter toute responsabilité, chacun avec ses mots, sa religion, ses croyances, sa philosophie ou sa culture.

Et c’est d’ailleurs un réel étonnement, pour moi, de voir combien, dans ces textes très introspectifs, Erri De Luca évoque non pas les Dieux que les hommes se sont inventés mais les religions qu’ils ont créées pour parler d’eux.