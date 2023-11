La distinction : Bourdieu en BD, par-delà le beau et le moche

La bande dessinée n'hésite plus à explorer les sujets sérieux, à empiéter sur le terrain de l'essai, jouant la plupart du temps sur le registre de la vulgarisation, ajoutant des gags pour aérer le contenu qui s'apparente trop souvent à une conférence illustrée, où le texte de l'orateur est distillé de case en case, rehaussé par la représentation – sans grand intérêt — du corps de celle ou celui qui parle ou des objets qui sont évoqués.

Heureusement, Tiphaine Rivière ne recourt à aucun de ces stratagèmes éculés. Pour faire bande dessinée, elle s'empare du livre de Pierre Bourdieu et le met littéralement en jeu, mettant la matière sociologique en contact avec une foultitude de personnages : un jeune prof de lycée, ses étudiants, son coloc, les bourgeois qu'il fréquente, les famille des élèves...

C'est un plaisir de voir les concepts et la théorie prendre corps et être débattus par les uns et les autres, tantôt avec recul sociologique (quand le prof discute avec son coloc), tantôt sans la moindre distance (quand les uns sont choqués par les choix matériels ou les goûts... des autres). C'est drôle, ça se lit avec beaucoup de plaisir et c'est très stimulant.

Noir et blanc pour mille nuances de gris

Pour amener les lecteurs à porter un autre regard sur le quotidien de leurs contemporains — et sur leurs propres habitudes — la dessinatrice ne les déstabilise pas trop. Sa ligne claire incarne des personnages aisément reconnaissables (grâce à leur silhouette, leur coiffure, l'une ou l'autre tenue), des décors très efficacement campés, qui permettent de passer sans heurt d'une scène et d'un milieu à l'autre. Car l'intérêt est bien de sans cesse déplacer le point de vue, décaler le regard, amener à comprendre les jeux de domination, de distinction culturelle, qui façonnent nos goûts, nos choix vestimentaires et esthétiques, nos manières de parler ou d'évoquer le monde.

Un lavis à l'encre de chine, parfois texturé, suffit à compléter la palette graphique, car la nuance se niche non pas dans la façon dont la dessinatrice représente le monde mais dont les personnages, lycéens ou adultes, le perçoivent.

Malin, habile, le projet de Tiphaine Rivière atteint ses objectifs : avec elle on (re)prend goût à la sociologie, aux jeux qui nous aident à faire corps commun et société, aux enjeux qui nous définissent à nos propres yeux et sous le regard des autres, mêmes inconnus.

Certes, les grincheux regretteront que certaines rencontres ou qu'une histoire d'amour soit hautement improbable dans le monde réel, mais on ne peut s'arrêter, face à un tel chantier, à des critères de vraisemblance. Ces Talia, Pierre, Omar ou Élodie n'existent pas et n'ont pas étudié Bourdieu en classe de SES, mais, le temps d'un album, nous avons avec eux goûté aux mille facettes de la distinction, ce mécanisme profondément humain, qui arme nos jugements, nos dégoûts et nos enthousiasmes. Même ceux pour ce livre formidable !

Et pour découvrir les première planches sans quitter son écran, il suffit de se rendre sur cette page..