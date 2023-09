Pierre Bourdieu dessiné et actualisé

Quand Michel Coëtker, professeur de SES novice, présente à sa classe de terminale La Distinction, l'emblématique ouvrage de Pierre Bourdieu, il ne mesure sans doute pas son potentiel révolutionnaire. Face à la révélation des déterminants sociaux des préférences, des élèves comme Élodie, Omar, Pierre et Talia revoient leur perception de leur entourage. Les habitudes alimentaires, vestimentaires et culturelles de leurs parents, leurs destinations de vacances, la déco de leur maison et leur musique préférée : tout prend une dimension différente. Ces adolescents commencent à remettre en question leurs propres "choix".

Se familiarisant avec les subtilités du grand jeu social, ils aspirent à s'émanciper des rôles que la société souhaite leur imposer, quitte à perturber leur entourage. Se moquer des préférences des autres est aisé, mais admettre que nos choix esthétiques, notre mode de vie, ou notre style vestimentaire ne sont pas purement personnels est un défi. Peut-être que les distinctions culturelles, plus que les inégalités financières, érigent les plus grandes barrières entre les classes. Peut-être nos préférences, ou même nos aversions, sont-elles davantage révélatrices de notre classe sociale qu'on ne le pense.

Les éditions La Découverte - Delcourt nous offrent un aperçu des premières planches en avant-première :

Scénariste et illustratrice, Tiphaine Rivière est reconnue pour ses œuvres telles que Carnets de thèse (Seuil, 2015), L’Invasion des imbéciles (Seuil, 2019) et Le Cœur qui bat (Delcourt, 2021). Elle aborde avec passion l'ouvrage de Pierre Bourdieu et offre une interprétation qui entrelace les vies d'individus modernes et les concepts essentiels de cette œuvre majeure en sociologie.