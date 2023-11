Avec Agatha Christie, aucun meurtre n'est facile

L'adaptation de cette œuvre, traduite en français par Michel Le Houbie sous le titre Un meurtre est-il facile ? (Livre de Poche, 2023), sera découpée en deux épisodes. Elle est le fruit du travail de Siân Ejiwunmi-Le Berre, au scénario, et de Meenu Gaur, à la réalisation.

Parmi les acteurs, David Jonsson qui incarne Fitzwilliam, Morfydd Clark qui joue Bridget, Penelope Wilton dans la peau de Miss Pinkerton, Tom Riley en Lord Whitfield, Douglas Henshall dans le rôle du major Horton, Mathew Baynton en tant que Dr Thomas et Mark Bonnar en révérend Humbleby.

La distribution inclut par ailleurs Sinead Matthews, Nimra Bucha, Tamzin Outhwaite, Kathryn Howden, Jon Pointing, Demmy Ladipo, Gloria Obianyo et Phoebe Licorish, qui fait ses débuts au cinéma.

L'histoire, située en Angleterre en 1954, s'ouvre avec la rencontre dans un train entre Miss Pinkerton et Fitzwilliam. Elle informe ce dernier qu'un meurtrier rôde dans le calme village de Wychwood sous Ashe. Bien que les habitants croient à des accidents, Miss Pinkerton est convaincue du contraire. Après sa mort mystérieuse, Fitzwilliam décide d'enquêter, car « pour certains, tuer est si facile »...

Le tournage s'est déroulé en Écosse et la série sera diffusée au Royaume-Uni via BBC One et iPlayer, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud sur BritBox International. Il n'y a pas encore d'information concernant une éventuelle diffusion en France.

