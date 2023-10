L’œil de la Gorgone : non, Méduse n’est pas coupable 

Les figures de la mythologie grecque sont, pour beaucoup, emblématiques. Étudiées à l’école, reprises dans des films à succès - Percy Jackson, Le choc des Titans, Médée - elles offrent souvent une autre manière de lire et de comprendre la société.

L'œil de la Gorgone introduit dès le départ une histoire bien connue : celle de Méduse. Cette mortelle, prêtresse d’Athéna, est violée par Poséidon dans le temple de la déesse. Athéna, furieuse, la punit, et la transforme en Gorgone. Retranchée, aigrie et seule, Méduse possède un nouveau pouvoir lui permettant de changer en pierre quiconque la regardera dans les yeux. Jusqu’à ce que Persée ne lui tranche la tête…

Pourtant - et c’est là-dessus que se fonde le compte Instagram @maedusa_gorgon -, une autre version est possible. Dans cette histoire, Athéna et Méduse font le constat de leur impuissance ; mettant un terme à la rivalité féminine qui fonde le mythe originel, la déesse dote la Gorgone de cheveux en serpents et de son pouvoir afin qu’elle n’ait plus rien à craindre. Lorsque Persée assassine Méduse, Athéna, emplie de tristesse, demande sa tête afin de la porter à jamais contre son cœur, sur son armure.

Une réécriture féministe de la mythologie grecque

Alors, Méduse est-elle coupable, ou simplement victime d’une culture masculine qui a déformé son histoire ? Non seulement le mythe classique tend à prouver que les victimes de violences sont responsables de ce qui leur arrive, mais il édulcore aussi bien d’autres aspects, comme la démonstration de sororité entre Athéna et sa prêtresse.

L’œil de la Gorgone est une bande dessinée qui invite le lecteur à changer de regard sur la mythologie grecque que l’on connaît depuis l’enfance. Chaque mythe est revisité, en s’appuyant sur les travaux de plusieurs chercheuses et autrices, et permet de réhabiliter des figures bafouées au fil des siècles. Des récits parfois difficiles à croire, justement parce qu’ils renversent complètement les versions que nous connaissons : des histoires écrites par des hommes, traduites par eux, transmises par eux.

Pourquoi Orphée s’est-il retourné lorsqu’Eurydice et lui revenaient des Enfers ? A-t-elle trébuché ? Ou le poète et musicien a-t-il voulu éviter un procès à son intention, lui qui n’était pas vraiment l’auteur des hymnes orphiques ? Le « Ravissement de Perséphone », une scène souvent étudiée en histoire de l’art, est aussi passé au crible. La fille de Déméter est enlevée, violée et mariée de force par le Dieu des Enfers, ce qui a permis à l’art occidental d’érotiser son enlèvement et les violences sexuelles subies. Pourtant, pourrait-on aussi considérer que Perséphone a consenti librement à épouser Hadès ?

Une passerelle entre mythe et réalité

Au fil des pages, les mythes se dévoilent et se transforment. Noémie Fachan montre que la mythologie grecque est remplie de violences sexuelles, édulcorées par les euphémismes utilisés et les métaphores animalières et végétales : Zeus, « séducteur », se transforme en pluie pour surprendre, ou en taureau pour agresser de force.

Plus qu’une relecture des mythes, L’œil de la Gorgone propose aussi de les relier à des thématiques bien actuelles, comme le consentement, la culpabilisation du genre féminin ou les violences faites aux femmes. Une bande dessinée accessible dès l’adolescence, afin que chacun puisse s’ouvrir à une nouvelle vision du monde et des récits qui le traversent.