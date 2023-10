L'oeil de la Gorgone. 22 figures mythologiques sous un regard féministe

Circé, Médusa, Pandore, Médée, Callisto, Psyché, Gaïa, Perséphone... Ces figures de la mythologie gréco-latine, nous les connaissons toustes, mais pas aussi bien que celles d'Ulysse, Persée, Thésée ou encore Eros. Merci le male gaze qui nous offre, depuis des siècles, des récits écrits par des hommes, traduits par des hommes, et à destination des hommes. Il est temps que ça change ! Avec cette bande dessinée, Noémie Fachan donne un grand coup dans la fourmilière, et propose une relecture féministe de 22 mythes, en réhabilitant 22 figures bafouées, révoltées et en colère. Une réécriture moderne et inclusive qui ouvre le débat et nous offre une réflexion puissante sur notre société actuelle : consentement, désir féminin, culture du viol, lesbophobie, écoféminisme..