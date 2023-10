Volna : course poursuite et complot politique

Ce récit commence dans l’habitacle d’une voiture, au milieu de la nuit. Trois individus, grands et costauds, à l’attitude sereine mais inquiétante. Ils traversent « l’un des kvartali les plus peuplés de la ville ». La suite de leur chemin s’annonce parsemé de violence ; ils sont à la recherche de quelque chose. Quelque chose d’important – et ils ont pour mission de mettre la main dessus au plus vite.

Au même moment, un certain Roman Pavelovitch Loukanienko se fait salement quitter par sa femme. Elle lui ordonne de partir, de ne plus jamais revenir. Elle lui demande de continuer sans elle, sans leur fille. Il aimerait se battre, mais il sait qu’elle a raison. Sa dépendance au Kosmo 419, cette drogue décrite comme une « variante hargneuse de la ketamin », a pris trop de place dans son existence. Certes, elle lui permet de faire disparaître ces lianes noires qui polluent son champ de vision – des lianes noires que personne d’autre que lui ne peut voir. Il suffit de rajouter une bonne rasade d'alcool au mélange, et le voilà toxicomane à temps plein. Il va donc se réfugier chez Catherina.

Catherina, elle, passe 10 heures de sa journée à surveiller des ouvrières. Pendant tout ce temps, elle-même est surveillée par une caméra, oeil lumineux qui suit le moindre de ses mouvements. Aucune intimité, aucune liberté. Son seul moment de respiration, elle le trouve dès qu’elle découvre ces tags, ceux signés par un certain Volna.

Or, notre histoire commence réellement lorsque Catherina tombe sur un petit singe capucin, là, sur le parking. Animal qui tranche avec le décors, et qui n’aurait véritablement rien à faire ici. Elle décide de le recueillir chez elle, lui qui a l’air si mal en point, sans se douter de ce qu’elle vient réellement de faire…

Si vous cherchez une lecture tout en douceur, passez votre chemin ! Avec Volna, pas le temps de reprendre son souffle : tout va vite, très vite. L’histoire file à un rythme frénétique, grâce à des phrases percutantes et de courts chapitres de quelques pages à peine. C’est simple : ne vous attardez pas, n’essayez même pas de vous attacher à l’un ou l’autre personnage. Simplement dit, vous n’y gagnerez pas au change.

Vous n’aurez pas non plus le temps de vous interroger sur qui est le méchant, qui est le gentil ; le découpement manichéen du monde n’a pas sa place dans le travail de Christophe Siébert. Au contraire, la noirceur est partout : le soleil ne parvient plus jamais tout à fait à percer à travers les épais nuages qui flottent constamment au-dessus de la ville. Ainsi, même le jour, il ne faut pas espérer se sentir en sécurité. Et cette noirceur, visible à l'œil, s’accompagne de celle qui ne s’observe pas mais se ressent. Celle qui court entre les habitants de Mertvecgorod, qui se faufile, celle qui pousse à trahir, à dénoncer, à frapper, ou simplement à sombrer dans l’utilisation de telle ou telle drogue, pour espérer se libérer de l’emprise d’un quotidien étouffant.

Christophe Siébert dessine cet univers à travers un style d’écriture franc. Une plume qui tranche, examine avec minutie tout ce qui touche de près comme de loin à notre humanité – ou ce qui en reste, là, dans cette ville glaçante. C’est d’autant plus agréable en découvrant au fil des pages cet étrange vocabulaire, visiblement inventé, indiqué par de l’italique. Émerge alors un lexique à la consonance russe – dont les traductions sont disponibles à la fin du livre, même si le contexte aide à deviner le sens de la plupart de ces mots. Ce choix créatif fait naître une atmosphère d’autant plus singulière, en ancrant plus sérieusement la ville de Mertvecgorod entre la Russie et l’Ukraine.

Volna est un roman éminemment humain, qui ne cache rien. Au contraire, l’objectif ici est bel et bien de révéler. De donner à voir les immondices d’un monde détraqué, qui a perdu son équilibre et qui est donc devenu destructeur par nature. Entre société et politique, entre réalité et fiction, Volna est un voyage chaotique au cœur d’un univers fascinant, odieux, dont on a hâte de découvrir la suite…