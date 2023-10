Rien ne semble relier Anton, chef d'une bande de miliciens à la solde du pouvoir, Roman et Catherina, colocataires ordinaires, le capitaine Sobakov, qui se surnomme le "Baron Meladius" en référence à Moorcock, ou la mystérieuse tagueuse Alina Kouznetzov... Rien, à part un petit singe capucin doté d'une carte SIM remplie de données compromettantes. Dans la mégapole de Mertvecgorod, en plein chaos politique, sécuritaire et économique, la possession de cette carte est un atout majeur pour chacun d'entre eux. Christophe Siébert nous embarque dans son monde cyberpunk et baroque au contexte politique chargé, rappelant la période de l'Occupation. Volna õ Après le black-out õ est une course-poursuite haletante, violente et pleine de suspense, au style aussi puissant et dérangeant que jouissif. Christophe Siébert a reçu le prix Sade 2019 pour Métaphysique de la viande (Au Diable Vauvert). Depuis plusieurs années, il raconte à travers ses romans l'histoire de Mertvecgorod, cité tentaculaire d'un pays de l'Est sous le joug d'une oligarchie mafieuse. Préface de Marion Mazauric