Nouvel épisode de Meurtres Zen : trouver la sérénité

BONNES FEUILLES - « À Paris, si on ne fait pas attention, on se met vite à marcher dans un livre », écrit Katrina Kalda. L'histoire est parfois juste à notre porte. N'est-ce pas étonnant qu'Aragon et Montherlant aient partagé la même adresse, ou que durant la guerre, un simple étage ait séparé un écrivain du côté sombre de l'histoire (R. Fernandez) et une résistante, M. Duras ? Et qui aurait cru que Lamartine, Colette, et Jules Janin résidaient dans un chalet parisien ?