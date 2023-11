Les Meurtres Zen Tome 3 Des meurtres pour retrouver son calme

Pèlerinage sanglant à Saint-Jacques-de-Compostelle Avocat du crime organisé, Björn Diemel a décidé de recourir à la méditation de pleine conscience pour retrouver le calme intérieur. Après avoir éliminé ses principales sources de stress, à savoir ses clients les plus invivables, le voici désormais à la tête de la mafia locale, jouissant en paix de sa situation. Mais un fâcheux " incident " lors de son anniversaire finit de convaincre son thérapeute que Björn n'a pas encore tout à fait lâché prise. Aussi lui conseille-t-il de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle afin de se mettre définitivement sur la voie de la sagesse. Le voyage va se révéler plein de surprises et d'imprévus. Toutes les questions que Björn se pose sur la vie et la mort prennent en effet un aspect très concret lorsque les cadavres recommencent à se multiplier autour de lui. On retrouve dans ce nouvel opus des " Meurtres Zen ", plus déjanté que jamais, tout l'humour noir et sarcastique de Karsten Dusse. Mais également les légendaires conseils pour pratiquer la méditation de pleine conscience - qui devraient permettre au lecteur de contrôler au mieux ses éventuelles pulsions homicides. La série des " Meurtres Zen ", vendue à plusieurs millions d'exemplaires en Allemagne, est en cours d'adaptation par Netflix.