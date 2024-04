Le Yi King, ou Livre des Mutations, était utilisé par Philip K. Dick pour ses ouvrages ou sa vie, ou John Cage pour ses compositions, tous deux en quête de l'inspiration. De ce hasard objectif du tarot de Jodorowsky, du Cut-up de Burroughs, ou des jeux d'André Breton et ses camarades.

Il a encore fasciné des figures entre art et mystique, comme l'auteur Hermann Hesse ou le psychanalyste-mage, pères de la psychologie analytique, Carl Jung. Ce dernier - qui a introduit le concept de synchronicité en s'appuyant sur le Yi King pour illustrer comment les événements extérieurs peuvent refléter des processus psychiques internes -, a été profondément influencé par sa rencontre avec Richard Wilhelm, le traducteur du texte en allemand au début du XXe siècle.

Figure emblématique dans la transmission de la culture chinoise vers l'Occident, l'érudit, missionnaire protestant et sinologue a consacré une grande partie de sa vie à l'étude du pays de Confucius et Lao-Tseu, de sa langue, de sa philosophie et de ses traditions. Outre sa traduction, il a notamment publié un essai d'introduction du guide de vie et boussole morale, La sagesse du Yi King, réédité par La Fontaine de Pierre dans une traduction du Suisse Michel Bacchetta.

Le pionnier allemand explique : « Pour comprendre le Yi King - Le livre des transformations et sa philosophie, il faut partir de son origine : c'était un livre de divination qui répondait par oui ou par non à certaines questions. (…) Toutefois, depuis une époque très reculée, la pensée chinoise s'est éloignée de cette simple notion d'oracle ; elle a développé ce procédé élémentaire pour en faire progressivement une méthode de compréhension du monde. » Et d'ajouter : « Tout doit constamment se transformer, rester fluide et en mouvement », tout en préservant le centre.

Le Livre des Mutations est un ancien oracle chinois basé sur 64 hexagrammes, chacun composé de six lignes qui peuvent être continues (représentant le Yang, principe actif) ou brisées (représentant le Yin, principe passif). Ils sont censés représenter tous les phénomènes possibles de l'univers et offrir une guidance sur leur évolution.

Pour consulter le Yi King, on pose généralement une question sur une situation donnée. Ensuite, on génère un hexagramme à travers différentes méthodes de divination. Les plus traditionnelles sont l'utilisation de bâtonnets de yarrow (Achillea millefolium) ou, plus couramment, le jet de trois pièces six fois. Chaque jet de pièces forme une ligne de l'hexagramme, de bas en haut.

Un cas : si on obtient deux faces et un pile, cela représente une ligne Yang changeante (qui se transformera en Yin dans l'hexagramme associé). Trois piles indiquent une ligne Yin changeante (qui deviendra Yang), tandis que deux piles et un face donnent une ligne Yin stable, et trois faces donnent une ligne Yang stable. Ces lignes changeantes suggèrent un mouvement ou une transformation dans la situation questionnée.

Un exemple concret cette fois : vous êtes face à une décision de carrière et vous demandez au Yi King quelle direction prendre. Vous générez l'hexagramme ䷗ (54), appelé Kui Mei ou La Jeune Fille Se Marie, qui suggère que vous pourriez vous trouver dans une position de dépendance ou d'infériorité par rapport à la situation, incitant à la patience et à la prudence. Si cet hexagramme présente des lignes changeantes, vous devrez également examiner l'hexagramme vers lequel il se transforme pour obtenir des informations supplémentaires sur l'évolution possible de la situation.

L'expérience accumulée et une compréhension profonde du médium permettront d'utiliser au mieux cette science subjective.

Les Éditions de la Fontaine de Pierre, créées en 1978 par Etienne et Francine Perrot, constituent une maison de référence en psychologie jungienne en français. Leur catalogue inclut des œuvres majeures du maître donc, mais aussi des études approfondies par des éminents jungiens comme les importantes Barbara Hannah et Marie-Louise von Franz.