Les meurtres zen Tome 2 : Des meurtres pour lâcher prise

Crimes et développement personnel : bienvenue dans le Breaking Bad du bien-être ! Il n'y a guère de métier plus éprouvant pour les nerfs que celui d'avocat de la mafia. Björn Diemel en sait quelque chose. Par bonheur, il a trouvé une solution pour en finir avec le stress et l'anxiété qui minaient son quotidien : la méditation de pleine conscience. A l'aide d'un coach, il a ainsi réussi à faire ses premiers pas sur le chemin du bien-être. Et aujourd'hui, tant sa vie professionnelle que ses relations avec sa femme et sa fille se sont nettement améliorées. Björn n'est pourtant pas tout à fait au bout de ses peines. Pour véritablement lâcher prise et profiter du moment présent, il a en effet omis quelques étapes importantes. Alors que les cadavres s'accumulent, il lui est maintenant urgent d'apprendre à éliminer son stress sans pour autant éliminer ceux qui le provoquent... Parsemés de conseils pratiques aussi irrésistibles qu'ordinairement efficaces pour trouver la voie de la sérénité sans pour autant devoir tuer son patron ou son voisin, Des meurtres pour lâcher prise s'est vendu à deux millions d'exemplaires en Allemagne. La série des " Meurtres Zen " est en cours d'adaptation par Netflix.