Nous, les Caserta : La toile d'araignée d'Aurora Venturini

Et les amateurs de cette dernière trouveront dans cette œuvre de 1992, traduite par Anne Plantagenet et inédite en langue française, de quoi se sustenter. Il y a une envie de tout dire dans ce livre, de tout raconter. Il y a un univers complet et particulier, comme chez Gabriel Garcia Marquez ; il y a l’insolence de Bolaño, l’imagination de Borges, le mystère de Sabato, et tout cela en 240 pages.

Il y a aussi une plume singulière. Une plume qui tisse sa toile et explore partout sans s’arrêter, comme une araignée hyperactive. L’écriture n’est pas toujours des plus fluides, mais c’est là tout l’intérêt. Car la vie de Chela, l’héroïne de ce récit, ne l’est pas non plus. Il n’y aurait eu aucun sens à chercher à simplifier le style de cette histoire dans laquelle une enfant maudite est née avec une intelligence qui n’a d’égale que sa laideur. Une enfant rejetée par sa famille à cause de cette laideur.

Une enfant qui décide, au lieu de choisir la voie de la sagesse, d’embrasser cette laideur et de la retourner contre le monde. Une enfant qui renvoie toute sa méchanceté à l'univers, devenant presque inhumaine. Et pourtant, une enfant plus maligne que tous ses semblables, et surtout terriblement attachante malgré tout. La vie de Chela n’est pas simple, son esprit ne l’est pas non plus, alors le style se devait bien de nous envoyer balader à droite et à gauche de temps à autre, nous, lecteurs.

C’est ainsi que le charme de ce livre s’exerce.

Et cette complexité de l’écriture va de pair avec un sens du détail très fin. Quand Chela se réfugie dans le grenier pour échapper « aux gens de la maison », on y est, dans ce grenier ; quand ses parents l’envoient dans un institut pour se débarrasser d’elle, on y est, dans cet institut ; quand, ayant grandi, elle retrouve le seul homme qu’elle a aimé dans un café, on y est, dans ce café, on sent les boissons et les boules de glace qui y sont servies.

De même, quand, guidée par sa soif de découverte, elle décide de parcourir le monde, on y est : sous les gargouilles de Paris, sur le sol volcanique des Îles de Pâques, dans la maison de Neruda à Isla Negra, dans la sécheresse de Sicile. Et peu importe notre niveau de familiarité avec ces décors, Aurora Venturini leur donne une substance toute spéciale dans ce récit, une substance qui ne fait qu’un avec la personnalité de Chela.

Tous ces lieux, à l’image du récit, ont leur part d’hostilité autant que de confort. Et Chela ne se sent jamais chez elle nulle part, alors que, paradoxalement, elle ne manque pas de foyers où se reposer.

Alors, à la lecture de ce texte, comme Chela, l’isolement commence aussi à nous entourer, à nous embrasser, presque à nous protéger. Et on comprend que l’environnement qui se déploie est un monde difficile, un monde cru, mais aussi un monde où, à force d’exploration, de mouvement et d’ouverture à la marginalité, on finit par trouver une petite place. Ou plutôt, on finit par comprendre que trouver sa place, c’est avant tout être soi-même : « Que serais-je devenue si je n’avais pas été comme je suis ? Que serais-je devenue, pleine d’objectivité, sans ouverture à la fantaisie ? » se demande Chela, qui restera toujours digne, même dans son malheur.

Un monde où rien n’est définitif, ni le bonheur ni le rejet. Un monde où l’amour et l’amitié, finalement, n’épargnent personne, mais leurs méfaits non plus. Un monde où même la maison familiale tant redoutée dans l’enfance peut devenir le foyer de rares souvenirs lumineux dont on ne veut pas se séparer. Un monde où une malédiction cache une part de bénédiction. Un monde où l’on finit toujours par être compris par quelqu’un quelque part, et où, grâce à cette compréhension, on déteste un peu moins ce monde.

Aurora Venturini tisse un univers entier, tel une dentelle sombre, autour de la vie de Chela. Un univers qui trébuche, qui se craquèle et qui vacille parfois, mais qui fait sens tout de même. Un roman froid et poétique, sombre mais plein de vie, comme un poème d'Arthur Rimbaud — dont l'autrice argentine fut la traductrice — qui revient comme un totem à de nombreuses étapes de la vie de Chela.