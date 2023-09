Demain, et demain, et demain : amitiés, et amours, et jeux vidéo

Leur première rencontre s’est déroulée alors qu’ils n’étaient tous les deux que des enfants, près de dix ans plus tôt. Dans un hôpital. Sam se remet à l’époque de ce fameux accident ; celui dans lequel son pied a été violemment blessé. Celui dans lequel sa mère est décédée. Celui depuis lequel il ne prononce plus le moindre mot… jusqu’à ce jour où une petite Sadie s’approche de lui alors qu’il est en pleine partie de Super Mario, et lui adresse la parole.

Elle n’est ici qu’à cause de sa sœur, Alice, atteinte d’une maladie qui la cloue au lit et nécessite des passages répétés à l’hôpital. Ils finiront par se voir tous les jours ; pour jouer, surtout, mais aussi pour discuter, apprendre à se connaître… devenir de vrais amis, en somme. Unis par une passion commune.

À présent jeunes adultes, cette passion n’a jamais cessé de nourrir leur quotidien, leurs ambitions, leurs rêves. En tant qu’étudiants, ils sont encore au début de tout, ont encore tout à vivre et découvrir. Leur seule certitude : l’envie de créer un jeu – ensemble. Et le moment où cette décision est prise, tout va s’accélérer, jusqu’à la création de Ichigo.

L’histoire d’un enfant naufragé, à la recherche du chemin qui le mènera à sa famille. Ce jeu les propulse automatiquement sur le devant de la scène en devenant un immense succès. Une porte d’entrée sur une carrière rêvée de création. Du jour au lendemain, ils deviennent des célébrités. Ils n’ont pas encore vingt-cinq ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n’empêchera pas le piège de l’ambition et de la jalousie de se refermer sur eux… Et leur relation va grandir, changer et rapidement pâtir des aléas de la vie. Mais entre l’avidité, les abus physiques, la mort ou la vanité, la constante est la même : l’amour et le souhait de créer de belles choses.

Sam et Sadie sont des personnages bourrés de défauts – ce qui fait d’eux des personnages fondamentalement humains, avec leurs travers et leurs moments de grâce, leurs doutes et leurs désillusions. Parfois, les voir retomber dans les mêmes schémas – où la communication se brise, où le manque d’honnêteté les empêche de se comprendre – peut être frustrant ; or, cette émotion s’exprime comme pour un ami cher qu’on ne peut pas aider. Car ces deux êtres sont tout de même attachants, et ne peuvent que nous attendrir. Même si, parfois, ils sont tout bonnement insupportables, une caractéristique qui se justifie par leur jeune âge et leur souhait de faire leurs preuves.

Qui n’a jamais connu cette personne dans son entourage qui ne sait pas exprimer ses émotions, se referme comme une coquille, tombe dans un silence à durée indéterminée… Ou cette autre personne, qui interprète les mots qui lui sont adressés comme une attaque, une remise constante en question, à travers le prisme de l’égo blessé et de manque de confiance en elle. Associer ces deux personnalités, c’est une recette bien dangereuse… et pourtant, elle offre à voir une relation pleine d’amour et d’amitié, de tendresse maladroite et de compétitivité mal placée.

« … Parce qu’il aimait Sadie. C’est une des rares choses, et il le savait, qui n’avait jamais changé pour lui. Il avait connu les plus grands moments de plaisir de sa vie à ses côtés, à jouer ou à inventer. Comme ne pouvait-elle pas partager ce sentiment-là ? »

Avec ce roman, Gabrielle Zevin – merveilleusement traduite par Aurore Guitry – nous propose une histoire humaine sur fond de jeu vidéo. Ou plutôt, des vies qui s’écrivent en parallèle de la création d’univers graphiques et narratifs, avec un entremêlement de la réalité de la fiction.

Chaque nouveau jeu est l’occasion de se plonger dans de nouvelles problématiques de la société dans laquelle nos personnages évoluent : des personnages non-genrés, la mise en place du mariage sans spécificité de l’orientation sexuelle, le port des armes, le racisme, le rejet d’autrui… C’est à travers les pixels de l’écran que le champ des possibles s’ouvre à nous. Mais aussi que des réponses peuvent apparaître.

« Nous vivons tous, au mieux, la moitié d’une vie, pensa-t-elle. Il y avait la vie qu’on menait et qui résultait des choix qu’on faisait. Et puis il y avait l’autre, celle des options qu’on avait rejetées. »

À lire de toute urgence !