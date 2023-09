Netflix adapte le manga Yu Yu Hakusho en live action

Adapter une œuvre en live action, surtout lorsqu'il s'agit d'un titre plébiscité, est une tâche aussi ambitieuse que périlleuse, et l'histoire du genre ne manque pas d'expériences ratées.

Malgré tout, Netflix entreprend une nouvelle adaptation du genre, après la sortie du live action de One Piece qui, cette fois-ci, ne semble pas être totalement un échec — du moins d'un point de vue comptable, puisqu'il a enregistré 18,5 millions de visionnages les quatre premiers jours de la diffusion.

Ce nouveau projet sortira de terre en décembre 2023, et sera consacré à Yu Yu Hakusho, écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi, paru pour la première fois au Japon dans le magazine Weekly Shōnen Jump au début des années 1990. Publié en France entre mars 1997 et décembre 1999 par les éditions Kana, ce shōnen figure parmi des séries de mangas les plus vendues, avec près de 75 millions d'exemplaires écoulés dans le monde selon l'éditeur japonais, Shūeisha.

Netflix

Le scénario de la série live action — ou « prise de vue réelle » pour les plus farouchement francophones d'entre nous —, devrait suivre la même trame que l'œuvre originale, soit l'histoire de Yusuke Urameshi (incarné par Takumi Kitamura), un jeune délinquant qui, après une mort inattendue en sauvant un enfant, se voit offrir une seconde chance dans la vie en tant que détective du monde spirituel.

Tout au long de la série, Yusuke et ses amis, dont Kuwabara (joué par Shuhei Uesugi), Hiei (Kanata Hongo) et Kurama (Jun Shison), affrontent divers ennemis dans des affrontements épiques, et participent à des tournois tout en naviguant dans les méandres de mondes spirituels hantés de ses démons. Le manga avait déjà été adapté en une série anime très populaire, mélangeant, comme dans le shōnen, action, humour et développement de personnages complexes.

À LIRE - L'adaptation du comic American Jesus arrive sur Netflix

Pour les plus nostalgiques, et en attendant la sortie de l'adaptation Netflix, prévue pour décembre 2023, le premier opening de l'adaptation en anime du manga.

Crédits photo : Crunchyroll