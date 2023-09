Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig bientôt adapté au cinéma

Né à Bruxelles, Thomas Gunzig est lauréat des plus grands prix littéraires belges, et ses romans, tous parus aux éditions Au diable vauvert, sont traduits jusqu’en Chine.

Deux beaux CV

Enseignant à l’Université de Bruxelles, il a reçu le Prix des Éditeurs pour son recueil de nouvelles, Le Plus Petit Zoo du monde, et le prix Victor Rossel dès son premier roman, Mort d’un parfait bilingue, ainsi que les prix de la RTBF et de la Scam, le prix spécial du Jury, le prix de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Française de Belgique, et le prix Triennal du Roman pour Manuel de survie à l’usage des incapables, et enfin le prix Filigranes pour La Vie sauvage.

Également scénariste, il a signé le Tout Nouveau Testament, récompensé par le Magritte du meilleur scénario et nominé aux Césars et Golden Globes, et a participé à l'écriture du scénario de Blake et Mortimer, le dernier pharaon.

Ayant débuté par la mise en scène de théâtre pour enfant et quelques court métrage, Jaco Van Dormael se distingue de son côté avec son premier long-métrage, Toto le héros, dans lequel joue Michel Bouquet : avec ce long-métrage, il remporte la Caméra d’or au Festival de Cannes et le César du meilleur film étranger en 1992. En 1995, il réalise Le Huitième Jour, avec Pascal Duquenne et Daniel Auteuil, qui le font connaître auprès du grand public.

Mr Nobody, avec Jared Leto, Sarah Polley et Diane Kruger, sort en 2009, et est suivi en 2015 par Le Tout Nouveau Testament avec Benoît Poelvoorde et Catherine Deneuve, coécrit avec... Thomas Gunzig. En arts vivants, il met en scène les très étonnants spectacles Kiss and Cry (2009) et Cold Blood (2015) avec sa compagne danseuse et chorégraphe, Michèle Anne De Mey, également coécrits avec Thomas Gunzig. Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig travaillent également ensemble sur le scénario, La Matière des Rêves.

Les derniers survivants

Les deux hommes auront donc l'occasion de donner naissance à un nouveau projet commun avec l'adaptation de Rocky, dernier rivage, un roman d’après la catastrophe.

Dans ce récit, Fred, incarnation du self-made-man milliardaire et sûr de lui, avait tout prévu, et il s’est réfugié avec sa femme, son fils et sa fille, sur son île déserte, où il a fait construire une villa de luxe dotée de tous les éléments d’une vie heureuse et confortable – énergie, piscine, nourriture et spiritueux, vêtements, salle de sport, home cinéma et tous les divertissements possibles – et assortie d’un couple d’employé de maison chiliens pour la maintenance et l’entretien.

Bientôt les connexions s’éteignent, le monde est mort, ils en sont les derniers survivants. Si dans Robinson Crusoé et tous les récits de survie sur une île déserte, la nature est un jardin et la question est de subsister, chez notre génial romancier belge, l’espoir est perdu mais survivre ne fait plus problème : les nouveaux colons possèdent déjà tout.

Mais que vaut l’humanité quand elle est coupée des autres ? Et que vaut le mythe originel de la conquête de la nature quand l’homme est précisément celui qui l’a détruite ? Entre flashbacks de la vie avant la fin du monde et quotidien sur l’île déserte, satire sociale et familiale et roman survivaliste, Thomas Gunzig passe à la râpe de son ironie le mythe du bon sauvage pour nous conduire dans un roman sombre et réjouissant sur le consumérisme, le pouvoir, la possession.

