Nathacha Appanah se souvient du murmure des étourneaux  

D’abord Nathacha Appanah nous révèle sa démarche : « Éviter l’exotisme », de poétiser, trouver une voix accessible. Elle ressemble à celle d’un enfant qui parle de ses bisaïeuls portant avec eux un monde mystérieux et enseveli. Elle vécut avec eux jusqu’à 6 ans, temps dans lequel s’inscrit cette première période de proto-conscience, où tout appartient à l’étrangeté.

En 1872, l’arrière-grand-père de l’auteure du Dernier Frère prend la route de la migration, qui est aussi celle de l'audace. Elle est ouverte dans ce cas précis entre 1834 et 1920 par les Britanniques, qui contrôlent l’île Maurice depuis 1810, ayant viré les Français et exhumé cette appellation de la première époque néerlandaise, Mauritius. L'ancêtre de l’écrivaine, numéro dans un registre, est enrôlé dans cet « engagisme indien », système de travail par contrat qui s’est développé après l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques en 1835, lorsque les planteurs ont cherché une nouvelle source de main-d’œuvre bon marché pour leurs plantations, surtout de sucre de canne.

C’est dans un domaine de ce type que le « coolie » rejoint, avec sa femme et un enfant de 11 ans ce bout de terre longtemps habité des seuls plantes, animaux et oiseaux : 843 kilomètres en bateau entre Rangapalle, « le village d’origine de mes ancêtres », dans le nord de l’Andhra Pradesh, et le port Madras.

Une taille singulièrement haute parmi les siens, et son fils qui dépasse tout le monde d’une tête, le grand-père de l’auteure. Une intervention divine pour le lier à sa femme, et une sale histoire pour se séparer des autres. Un heurt qui révèle un temps du rapport entre « les blancs » et ces contractuels de la misère et du labeur excessif.

Mon esprit les a lavés, ces ancêtres, essuyé leur visage, coiffé leurs cheveux, habillés de vêtements propres, éloignés des cales de bateaux et de la perspective du labeur quotidien des champs de cannes. C’est une image presque proprette. C’est une mémoire délavée.

Un hommage

La jeune Nathacha les entend parler telugu, s’inscrire dans un espace-temps différent, avec son rythme, ses sensations, son silence… Ils étaient déjà Mauriciens, mais encore Indiens. Le grand-père est calme, réservé, secret, « trankil trankil », la grand-mère est une mystique superstitieuse, hypersensible, énergique, dans une franchise simple : « Mes grands-parents paternels étaient à part. Ce n’était pas une question d’argent, d’éducation, d’instruction ou de culture. Ils formaient à eux deux un monde oublié — une bulle identitaire, sociale et culturelle qui était issue de la plantation, et leur arrachement de ce monde-là a été brutal, sans transition. »

Nathacha Appanah a souhaité éviter l’exotisme en oubliant qu’il n’y a rien de plus exotique que le passé, surtout s’il est lointain. Elle s’est en revanche abstenue de décrire son île, évitant la Rêverie d’Occident. Rien en trop dans cette Mémoire délavée.

On reconnaît la voix de Nathacha Appanah : tendre, solennelle, douce, pudique, ou comme dirait ses grands-parents, pas « mal élevé ». Les dernières pages sont d’une grande émotion, et tout le texte en est empreint, car rien de plus terriblement accablant et poignant que le temps qui fuit, se dissipe, et à cause duquel on se souvient de ce qui n’est plus, autour de nous et en nous.

Le bel ouvrage est agrémenté de photos, et on bascule dans l’apparition, la survivance, la présence capturée pour l’éternité. Un moment du passé, une éventualité future - l'absence d'un ou de plusieurs personnes sur la photo à venir-, et le maintenant, dans un même cliché : « Unique apparition d’un lointain, si proche soit-il », selon Walter Benjamin. L’alliage du texte et de l’image, cher à Clément Bénech, rend un rond.

Il y a l’auteure qui décrit son grand-père, et il y a une photo où on le découvre, les bras collés le long du corps, le regard ailleurs, la carcasse allongée et néanmoins puissante, et tout est là. Il y a aussi les modestes baraques, un kilo de riz et 250 grammes de lentilles - la ration pour un mois dans les plantations -, le sourire de la petite grand-mère qui porte le bébé Nathacha, ou celui de l’oncle original, qui créait des cocktails et écrivait ses rêves, et qui lui aussi n'est plus.

Enfin, dans le ciel chauffé de l'isle de France, qui se redresse avant de s’éteindre, le murmure des étourneaux.