Comment savoir si Le compte est bon ?

Une réponse parfaitement insatisfaisante pour l’enfant, qui lui voit bien que zéro doit représenter quelque chose – autrement, zéro n’existerait pas, si ?

« Dans le carnet de bébé bleu, on trouve des témoignages, des dates, quelques photos et une mèche de cheveux de l’enfant. Dans le carnet bébé bleu rangé au fond d’un tiroir on peut trouver documentée l’arrivée de l’enfant dans la famille Godin-Ouimet et toutes sortes de premières choses qui le concernent : première coupe de cheveux, premiers mots, premier Noël. »

Le compte est bon est un grand récit d’introspection. Une mise à plat de chaque événement, dans l’espoir de déterminer si la dette a été payée. Mais, quelle dette exactement ? Celle de l’enfant adopté à cinq jours – une précision primordiale pour le narrateur. Comme pour ne pas laisser de place au doute quant au déroulement de sa vie, ce début de vie un peu différent, sans pour autant préciser ce qui a bien pu se passer pendant ces cinq premiers jours, ceux avant l’adoption. On pourrait donc bien imaginer ce qu’on veut : à la fin, il aura quand même été adopté au bout de cinq jours au sein de la famille Godin-Ouimet. Ces cinq jours, ils sont très précieux. Ils pèsent énormément, puisqu’ils n’ont pas de contenance. Ils sont vides, disons ; alors, comment combler l’inexistant ? comment donner forme à ces heures indéfinies, sans matière, sans rien ?

Les chiffres, en réalité, sont une réelle obsession pour lui, de par la place qu’ils occupent inexorablement dans son quotidien. Dans ces quelques moments qui ont grandement façonné qui il est désormais. Si bien que les chapitres eux-mêmes sont numérotés de façon à appeler ces chiffres, sans suivre l’ordre attendu. Les chiffres, donc, mais aussi l’argent. Une question qui tourne en boucle est celle de la valeur – des choses, des moments, des gens. Sa valeur à lui. « Les enfants naissent dans les choux, on peut acheter des choux à l'épicerie, on peut acheter des enfants », en vient-il à écrire.

Bien que déroutant au début – de par une écriture d’une oralité rythmée, dense, ancrée dans une découverte approfondie de la psychée du narrateur –, Le compte est bon est un récit dans lequel on se lance sans savoir à quel point il sera difficile d’en ressortir. L’auteur adopte un style proche du “stream of consciousness” comme on le connaît, mais avec une touche d’obsession : celle d’un enfant qui pense, pense, pense et tente de trouver des réponses à des questions que d’autres ne se sont jamais posées.

On est face à un flot de pensées, à un trop-plein d’émotions alors qu’on décortique, analyse chaque moment, interaction, échange, dialogue… On plonge dans des moments d’intimité, tout en accompagnant le narrateur dans cette exploration de soi. L’objectif, en quelque sorte, est de trouver sa place dans un écosystème familial, mais aussi dans la société. Ce n’est pas qu’une question de relation à l’autre, mais aussi de relation à soi. Ainsi, il nous dévoile l’impact que son adoption a eu sur lui, mais aussi sa jeunesse, la découverte du poids de l’argent, ou encore la complexité de la sexualité.

Louis-Daniel Godin nous offre ici un entre-deux entre la fiction et la réalité. Ou bien, finalement, ne serait-ce pas un mélange des deux ? Au fil des chapitres, nous découvrons des moments d’intimité, de morceaux du passé superposés au présent, des souvenirs qui ont joué un rôle majeur dans la construction de ce personnage.

Une histoire où auteur et narrateur pourraient ne faire qu'un. Or, on s’autorise à imaginer un autre Louis-Daniel, avec une autre vie, qui s’amuserait à écrire à propos du second, comme pour explorer un autre destin, une autre réalité – peut-être à peine décalée de la sienne, mais assez pour en faire un roman. Une théorie d'autant plus crédible que, tout au long de la narration, le « il » se transforme en « je », parfois même en « nous », en « on ». Comme une myriade de Louis-Daniel, là, entre les lignes...

Ce premier roman est une belle réussite.