Les enfants ne naissent pas vraiment dans les choux, bien que l'on puisse acheter des choux à l'épicerie. L'idée qu'on puisse "acheter" un enfant est une simplification. Lorsqu'un enfant est adopté, il rejoint sa nouvelle famille quelques jours après sa naissance. Dès son plus jeune âge, il est confronté à des questions d'amour et de valeur.

Est-ce qu'être adopté signifie avoir une dette envers quelqu'un ? Il est constamment préoccupé par ce qu'il gagne et ce qu'il perd : un chocolat volé, de l'argent confisqué, des gains inattendus, des cadeaux offerts avec regret. Comment peut-on vraiment se connaître, surtout lorsqu'il y a un décalage entre les souvenirs d'enfance et la réalité, ou entre son origine sociale et ses aspirations actuelles ? Comment combler le vide des premiers jours de la vie, où l'on se trouve entre deux identités ?

"Le compte est bon" est une œuvre profonde et touchante. Louis-Daniel Godin nous emmène dans un voyage introspectif, sautant d'une idée à l'autre, d'un chiffre à une lettre, cherchant à réinitialiser son compteur intérieur. Il explore l'idée d'écrire pour trouver un équilibre avec la vie, et la difficulté de vraiment se découvrir soi-même.