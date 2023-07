Contrechant : poésie et militantisme

Parmi les sujets explorés au fil des pages, il en est certains qui ne peuvent être occultés, tant ils imprègnent les mots de l’artiste. Tout d’abord, bien entendu, la notion d’exister dans un monde en tant que femme noire. Audre Lorde passe au peigne fin la place d’une personne de couleur dans un pays et au coeur d’une culture qui lui refusent d’exister comme elle l’entend. Pour cela, elle embrasse son histoire, son passé, et les générations venues avant elle pour prévenir celles qui suivront.

… Parle fièrement à tes enfants où que tu les trouves dis-leur vous descendez d’esclaves et votre mère était une princesse dans les ténèbres.



Les États-Unis sont durs, et indéniablement cruels. Pourtant elle se bat, et les mots sont ses plus belles armes. Elle pousse la porte, enjambe les palissades, se fait une place dans ce monde à travers ses mots. La colère est là, partout, en filigrane. Tout comme l’amour. Car en tant que femme, Audre Lorde a aimé au-delà de la raison.

… Levée noire la lune parle mes yeux jugeant ta rondeur délicieuse.



C’est un va et vient, un tourbillon d’émotions complémentaires et contradictoires, qui viennent ponctuer la réalité que l’artiste nous expose. Ces poèmes, ce sont une façon de partager sa vision des choses, de poser sur le papier une multitude de ressentis. Elle semble constamment se questionner, se remettre en question, et en faire de même vis-à-vis des autres, de la société, des règles et des attendus. Tout, absolument tout est passé au crible. Les poèmes deviennent alors presque une analyse, fut-elle scientifique ou anthropologique, psychique ou même physique. Elle dit, elle nomme, elle pose le doigt sur les sujets et émotions qui la touchent elle, qui nous touchent toutes et tous.



Avec Changement de saison, la poétesse demande :

Suis-je condamnée à toujours devenir quelqu’un d’autre en route vers moi-même ?

L’artiste avait tendance à se présenter en utilisant des mots tels que « black », « feminist », « lesbian » et « poet ». Systématiquement, donc, elle s’offre à travers la complexité de ses identités. Une myriade de possibilités d’existence, qui se reflète dans sa poésie. Elle associe des idées, des identités, qui à l’époque étaient difficilement acceptables – et qui aujourd’hui résonnent avec une puissance inégalée. D’ailleurs, il y a une claire évolution temporelle de ces poèmes, en même temps que la société bouge autour d’elle. Impossible de ne pas penser à la notion de lutte, lorsqu’on découvre les écrits de cette femme. Non seulement en ce qui concerne le pouvoir des sensations qui la traversent, mais aussi de par la façon dont est partagée la fragilité d’une femme qui devient guerrière. Audre Lorde démontre une grande lucidité à propos de la réalité de son époque : les inégalités, les violences, les problématiques systémiques qui heurtent et détruisent des communautés entières.

Ces poèmes, tous à leur façon, sont lus et entièrement vécus. On les caresse d’un regard, on les fait rouler sur la langue, une pause, une inspiration – le processus de découverte du travail de Audre Lorde est finalement corporel, presque charnel. La poésie est alors la voie la plus évidente pour se connecter à ses émotions et en prendre conscience ; cet art s’impose comme le terreau de base pour trouver les mots justes, à la fois pudique et pourtant si généreux.

Cette anthologie a été traduite avec justesse et élégance par le collectif Cételle. Elle a aussi été illustrée par Maya Mihindou, ponctuant chaque section avec un trait précis, puissant, et pourtant capable de communiquer une tendresse déstabilisante. Du noir sur du blanc, tout en simplicité. Quelques touches d’un doré profond. Des femmes, souvent nues, ouvertes au monde, observatrices plutôt qu’observées. Le tout, pour une expérience sensorielle décuplée qui habille les mots de la poétesse.