Programmes littéraires de France Culture du 26 au 2 juillet

Du lundi au vendredi à 12 h 50, les auditeurs écouteront Le Book club, présenté par Nicolas Herbeaux.

Autour du thème Des livres pour jouer, il accueillera le lundi 26 juin Titiou Lecoq, autrice de En vacances Simone ! : cahier d’exercices féministes (Denoël) et Yves Czerczuk, auteur de Le cahier d’activités littéraires (Gallimard).

Le mardi 27 juin, le thème Photographies dans la Cité a Camilo Leon-Quijano, auteur de La cité : une anthropologie photographique (EHESS) et Charles Haquet, auteur de La cité silencieuse : du drame d’Ilan Halimi au Grand Paris, les mutations de la Pierre Plate, accompagnée des photographies de Jean-François Fourmond.

Le mercredi 28 juin, ce sera au tour de Daniel Rondeau, auteur de Beyrouth sentimental (Stock) et Charif Majdalani, auteur de Mille origines (Bayard) d’échanger sur les Portraits de Beyrouth.

Le jeudi 29 juin, autour du thème Jeune public et théâtre se joindront Matthieu Banvillet, auteur de Nina et les secrets du théâtre (Parapluie jaune) et Kevin Keiss, auteur de Comment je suis devenue Olivia (Actes Sud).

Le vendredi 30 juin, Nicolas Herbeaux réunira Marie Richeux, Natacha Triou, Emmanuel Laurentin ainsi que François Angelier.

Le lundi et mardi à 22h15 : Par les temps qui courent

Le lundi 26 juin, Marie Richeux accueillera Annie Le Brun, écrivaine pour son livre La vitesse de l’ombre parue aux éditions Flammarion.

Avec internet et le métavers, le capital est en train de réaliser son rêve jusqu’alors impossible d’un imaginaire où tout s’achète. Annie Le Brun a fait de l’imagination sa ligne de mire. Poète, elle n’a cessé de mettre en garde contre le rétrécissement de nos existences, personnelles et politiques.

Ce dernier ouvrage, qui prend la forme de l’essai illustré, du poème et de l’enquête, cherche à comprendre la nature de l’« alchimie » singulière liant « les êtres et les images ». Pourquoi nous arrêtons-nous devant certaines d’entre elles ? Que nous évoquent-elles de si intime et désirable dans leur énigmatique étrangeté ?

Puis le lendemain, l’émission invitera Cécile Balavoine, écrivaine pour son livre Au revers de la nuit paru aux éditions Mercure de France.

États-Unis, hiver 1996 : Cécile croise Sasha dans un train. Elle enseigne le français dans le Minnesota ; lui rentre à New York, où il veut ouvrir un café. Tous les deux ont vingt-trois ans et le rapprochement est inéluctable. Quelque vingt ans plus tard, alors qu’elle a tourné depuis longtemps la page de sa vie américaine, Cécile apprend le décès de Sasha devenu un virtuose des cocktails et une figure de la nuit new-yorkaise. Creusant le sillon de l’autofiction, Cécile Balavoine évoque avec beaucoup de sensibilité le souvenir d’un amour de jeunesse. Elle rend à Sasha un bel hommage et fait aussi un étonnant portrait du New York des années 2000.

Le samedi à 9h07 : Répliques

Alain Finkielkraut interrogera le pouvoir judiciaire en France avec Denis Salas, magistrat et essayiste, a publié Les 100 mots de la justice (PUF 2015, réed. 2018) ; au côté d’Hervé Lehman, ancien juge d’instruction, avocat au barreau de Paris, auteur de Soyons partiaux ! Itinéraire de la gauche judiciaire (Cerf 2022).

