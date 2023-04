La cité. Une anthropologie photographique

Des flâneurs aux jardiniers urbains, des membres d'associations locales à l'équipe de rugby féminin, Camilo Leon-Quijano donne à voir et à entendre la ville de Sarcelles, symbole de la cité-dortoir de région parisienne, dans sa complexité et sa richesse, libérée des caricatures et des idées reçues sur la banlieue. Le travail du photographe ne vient pas simplement s'ajouter à celui de l'anthropologue, il en est le coeur. L'image devient ainsi l'instrument privilégié de l'enquête de sciences sociales qui se révèle, au-delà du béton, sensible aux humanités.