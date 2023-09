Une semaine de livres avec France Culture

Rentreelitteraire23 – Un nouveau plateau, des séquences inédites et des dialogues toujours plus enflammés… On retrouvera ce mercredi 6 septembre, à 21h00, la seizième saison de La Grande Librairie ! On parlera d’enfance, de poésie et de liberté avec cinq écrivains qui marquent cette rentrée. Des incontournables, des découvertes, des événements : ne manquez pas cette première qui promet d’être riche en pensée et en émotion.