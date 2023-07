Huit auteurs brossent le portrait de “personnalités d'exception

Huit portraits littéraires, de femmes et d'hommes, écrits par des auteurs des éditions Gallimard, illustrent la puissance transformatrice de l’idée. Depuis sa création, la Fondation Bettencourt Schueller encourage et soutient des projets portés par des chercheurs, des créateurs, des artistes, des entrepreneurs sociaux, des innovateurs… dans les sciences de la vie, les arts et la solidarité.

Elle est le témoin privilégié de la capacité de l’homme à donner corps à ses rêves, et nourrit ainsi une vision positive de la France. La deuxième saison valorise le parcours de talents soutenus par la Fondation, illustrant la façon dont, mus par une idée, ils se dépassent pour trouver les moyens de donner réalité à leurs aspirations profondes et parviennent ainsi à transformer le monde qui les entoure.

« La Fondation Bettencourt Schueller a la chance d’accompagner des parcours extraordinaires de femmes et d’hommes passionnés, engagés au service du bien commun, chacun dans leur univers. Grâce à des autrices et auteurs d’aujourd’hui – chacun ayant eu carte blanche dans son écriture – nous sommes très heureux de mettre en lumière certains de ces talents dans une nouvelle saison d’épisode qui sont autant de trésors à découvrir pour les oreilles, le cœur et l’intelligence », déclare Olivier Brault, directeur général de la Fondation Bettencourt Schueller.

Chaque épisode de 15 minutes donne la parole à un(e) auteur(e) publié(e) par les éditions Gallimard pour le portrait d’une personnalité d’exception, choisie au sein de la communauté des talents de la Fondation Bettencourt Schueller. Ces auteurs ont eu une pleine liberté dans la forme d’écriture, et lisent eux-mêmes leur texte, ponctué par la voix de la personne portraiturée.

Episode 1 : Jean-Baptiste Del Amo rencontre Guillaume Canaud (médecin-chercheur, lauréat 2003 du Prix Bettencourt pour les jeunes chercheurs)

Episode 2 : Monica Sabolo rencontre Steven Leprizé (ébéniste, lauréat 2017 Talent d’exception du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main)

Episode 3 : Joffrine Donnadieu rencontre Jérôme Aucordier (association Le Colibri)

Episode 4 : Etienne Kern rencontre Laurent de Cherisey (association Simon de Cyrène)

Episode 5 : Yannick Haenel rencontre Yann Grienenberger (directeur du CIAV - Centre International d'Art Verrier de Meisenthal)

Episode 6 : Carole Martinez rencontre Grégoire Scalabre (céramiste, lauréat 2022 Talent d’exception du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main®)

Episode 7 : Maruska le Moing rencontre Rosa Cossart (directrice de recherche en neurobiologie au CRNS, lauréate 2019 du Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant)

Episode 8 : Sylvain Prudhomme rencontre Laurence Equilbey (lauréate 1995 du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral : chœur Accentus)

Retrouver l'épisode de novembre 2021 : l'écrivaine Marie Desplechin a rencontré le professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence de l’hôpital Robert Debré à Paris (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris).

Crédits photo : Studio_Iris CC 0