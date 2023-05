"Beyrouth sentimental dessine le visage d'un peuple hanté par l'amour et par ses morts, qui a plus que jamais faim de liberté et de fantaisie, toujours gourmand du miel de la vie, mais que pour la première fois, j'ai saisi en flagrant délit de désespérance. Tous ceux que j'aime attendent le réveil de la lumière". Avec le Liban, Daniel Rondeau a un rapport particulier, charnel, spirituel et, comme il l'écrit de Khalil Gibran, sacré et sacral. Depuis qu'il s'est posé en 1987 sur la route, l'aéroport ayant été bombardé, l'émissaire des causes difficiles, l'ami des chrétiens du Liban, le partisan du dialogue inter-religieux, l'auteur du polémique Chronique du Liban rebelle (1991), l'amateur de coups durs et de réveils à l'aube, a compris qu'il n'y avait pas un seul Liban, mais une multitude composite, une mosaïque un peu folle et parfois contradictoire, une espérance cousue de mille désespoirs. Dans ce livre, il brosse le portrait d'un pays qui souffre, mais qui ne plie pas. Avec le style en bourrasque de l'écrivain-voyageur qu'il est depuis toujours, Daniel Rondeau saisit un pays entier, au moment où son histoire bascule. Plus qu'un pays, c'est, à travers mille portraits, une idée du vivre-ensemble.