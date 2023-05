Nina est en CM1. Un jour, c'est la surprise : toute la classe va visiter le Grand Théâtre de la ville ! L'excitation est à son comble. Nina n'a jamais été au théâtre. Et là, elle va en découvrir les coulisses : les mille métiers qui composent la vie d'un théâtre, les lieux, les costumes, les lumières, les sons... La magie opère et cette visite va changer à jamais la vie de la fillette... Nina et les secrets du théâtre, c'est un album didactique à partir de 8 ans qui permet de découvrir le théâtre et ses mystères dans le regard émerveillé d'une enfant, et à travers les mots de Matthieu Banvillet, qui connaît le monde du théâtre par coeur. Les illustrations vives et colorées de Victoria Castria emportent les jeunes lecteurs et lectrices dans la magie du théâtre, et dans l'esprit, fécond, de Nina.