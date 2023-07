L'été 2023 de Radio France, entre Don Quichotte et Monica Wittig  

Du 9 au 16 juillet, France Culture propose une programmation, Festival d’Avignon, où seront retransmis des textes d'importants auteurs : Kae Tempest, Chimamanda Ngozi Adichie, Françoise Héritier, Serge Rezvani, Noëlle Renaude, Kery James, Albert Cohen, ou encore Baptiste Morizot.

Des mots interprétés par Patrick Timsit et Imany, Adama Diop, Nicolas Maury, Clara Hédouin, Dominique A et Léopoldine HH et plus encore.

Du 10 au 14 juillet de 18h15 À 19h, sous l'égide du grand poète florentin, Pétrarque, ce seront 5 jours de débats qui seront proposés avec des intellectuels et experts, menés par Caroline Broué en direct de la cour du rectorat de Montpellier. Participent notamment l’auteur Laurent Genefort, le Prix Fémina 2014 Claudie Hunzinger, mais aussi entre autres, le neurologue Lionel Naccache, le professeur Daniel Andler, la philosophe Vinciane Despret, le philosophe Gaspard Koenig, ou le politiste Loïc Blondiaux. Le thème de cette année, l'intelligence. Tout un programme.

Avoir raison avec...

La littérature, c'est également ces manifestes qui ont changé le monde, par Didier Leschi et Gérard Courtois, tous les jours jusqu'au 26 juillet de 11h à 12h et à 22h.

Dans la programmation 2023 des documentaires, Grandes traversées, une série est consacrée à Joseph Kessel, par Romain de Becdelièvre

La vie et les écrits de Joseph Kessel (1898-1979) suivent à toute vitesse les convulsions du vingtième siècle. Écrivain et reporter engagé dans les deux guerres mondiales, il a décrit les balbutiements de l’aviation, l’esclavage, la montée du fascisme en Europe, l’Occupation, et la fin des empires coloniaux. Joseph Kessel a été le contemporain heureux d’un âge d’or du journalisme, mais aussi le grand témoin d’horreurs de l’humanité. Ainsi brûle la vie de « Jef », avatar de Kessel, comme un personnage évadé à la fois d’un feuilleton de Dumas, d’une aventure de Tintin et d’un roman de Dostoïevski.

Une autre série est consacrée à Victor Hugo qu'on ne présente plus.

L'émission Avoir raison avec donnera la parole au penseur incontournable du capitalisme contemporain, Karl Polanyi, mais aussi la « femme de » John Stuart Mill, philosophe anglais du XIXe siècle, connu pour ses écrits sur le libéralisme… et sur l’assujettissement des femmes.

Sujet pour lequel il a fortement été influencé, sans qu’elle soit nommée, par Harriet elle-même. Qui était-elle ? Quelle a été sa pensée dans un siècle d’évolution mais pas d’émancipation féministe ? Et comment a-t-elle influencé la philosophie de son époux ?

Le philosophe Günther Anders a également le droit à un focus, comme le prix Nobel de la Paix 1905, la romancière autrichienne Bertha von Suttner, l'agronome-anthropologue René Dumont, et la romancière Monique Wittig.

« Les lesbiennes ne sont pas des femmes » : cette phrase de Monique Wittig (1935-2003) est sans doute ce qu’on retient d’abord de son œuvre. Au-delà de celle-ci, c’est toute une pensée féministe radicale et rafraîchissante qui s’exprime. Depuis sa théorisation d’un « contrat hétérosexuel » jusqu’à sa réflexion autour du pronom pour abolir le genre, Monique Wittig s’empare de la littérature pour en faire un terrain d’expérimentation. Avoir raison avec elle, c’est s’engager dans une déconstruction du genre et du langage, avec une pensée avant-gardiste qui alimente les avancées de notre société contemporaine.

Les romans qui ont transformé le monde

Avec l'auteur de Boussole, on revient sur les romans qui transforment le monde dans lequel ils s’inscrivent, qui changent le sens du terme « roman » ou qui modifient l’image même de la littérature dans le pays qui les voit naître.

10 romans, 10 auteurs, 5 femmes et 5 hommes, et une exploration du XXe siècle au début du XXIe, entre 11h À 12h, et à 22h, du 14 au 25 août : Georges Bernanos, et son Sous le soleil de Satan, Lawrence Durrell et Le Quatuor d’Alexandrie, Vassili Grossman et Vie et destin, Ursula K. Le Guin et La main gauche de la nuit, Danilo Kis et son Tombeau pour Boris Davidovic, Nathalie Sarraute et Enfance, José Saramago et L’année de la mort de Ricardo Reis, Herta Müller et Le renard était déjà le chasseur, et enfin Olga Tokarczuk et Les livres de Jacob.

Les week-ends, les auditeurs pourront découvrir Voix d’Europe centrale : une exploration de la mémoire et des œuvres de l’Europe culturelle par le portrait de figures littéraires majeures, venues d’Europe

centrale, et qui furent à la fois les témoins, les gardiens et les passeurs de cet héritage : Milan Kundera, Witold Gombrowicz, Franz Kafka, Bohumil Hrabal, Sándor Márai, Czeslaw Milosz, Danilo Kis, Emil Cioran.

Mais aussi, le dimanche de 18h30 à 19h, Portrait en personne : une enquête sur des figures singulières de la littérature ou du cinéma en huit portraits. Djinn imaginée par Robbe-Grillet, l’Albertine de Proust, Pinocchio, Lola de Jacques Demy, Rick Deckard dans Blade Runner, La Folle du Front par Pedro Lemebel, Divine de Genet et enfin, l’homme invisible de Ralph Ellison.

Enfin, tout l'été, du lundi au vendredi, de 14h à 15h, les leçons inaugurales du Collège de France sont à découvrir ou redécouvrir.

Don Quichotte sur Inter

Du côté de France Inter, il faut mentionner Un été avec Don Quichotte par le titulaire de la chaire Littératures comparées au Collège de France, William Marx, du lundi au vendredi à 7h55.

Passer l’été avec Don Quichotte sans oublier son fidèle écuyer Sancho Panza ! Partir avec eux à l’aventure sur les routes ensoleillées de la Castille, c’est découvrir l’un des mythes modernes les plus extravagants, entrer dans un monde d’une drôlerie et d’une fantaisie vertigineuses qui bouscule les frontières entre fiction et réalité. Le héros de Cervantès n’est-il pas en effet le premier personnage de toute la littérature à savoir qu’il est un personnage ?

Sous le soleil de Platon, du lundi au vendredi à 9h et 3e saison pour l’émission de philosophie de Charles Pépin.

Voici le programme complet de France Culture et France Inter avec les horaires :

Crédits photo : Raúl González (CC BY-SA 2.0)