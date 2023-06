Le Silence : mensonges, vengeance, faux-fuyants

Boston, été 1973. La chaleur est étouffante, la ville est en proie à de violentes tensions raciales. Quartiers populaires blancs et quartiers populaires noirs s’opposent : la nouvelle politique de busing, qui vise à promouvoir la mixité sociale et raciale en envoyant les enfants dans une école différente de celle de leur quartier, ne fait clairement pas l’unanimité — et provoque de violentes manifestations.

Un soir, tout bascule : un jeune Noir est retrouvé mort dans une station de métro ; une autre jeune femme, issue de la communauté irlandaise, est portée disparue. Les événements sont liés, tout le monde le sait, mais aucune preuve ne l’atteste.

Sauf que cette jeune femme se nomme Jules Fennessey, et que sa mère, Mary Pat, éminente figure de South Boston — quartier connu pour ses ouvriers et travailleurs irlandais — va remuer ciel et terre pour la retrouver. Guidée par ses sens, animée par le sentiment de vengeance, elle se battra jusqu’au bout, dans le contexte particulier qu’est celui des manifestations anti-busing.

Dans les peurs de Dennis Lehane

Terrorisé, à 9 ans, par l’une de ces violentes manifestations à Southie (South Boston), Dennis Lehane livre ici un ouvrage qui se lit d’une traite, dont la dimension psychologique fait écho à ses précédentes publications, comme Shutter Island ou Gone Baby Gone (trad. Isabelle Maillet). Plongé dans les pensées de Mary Pat, le lecteur se retrouve face à un racisme intériorisé flagrant, mais aussi à des questions existentielles qui montrent la complexité et la force de ce personnage.

Mary Pat est déchirée entre ses forces, insoupçonnées, et ses frayeurs : la peur de perdre son enfant, la peur de ne plus appartenir à une communauté soudée — en apparence. S’y ajoute la mafia du coin, la « Bande de Butler », censée veiller sur le quartier, mais qui va mener à la perte de sa cohésion. À sa tête, Marty, sorte de « cow-boy » respecté parce qu’effrayant, semble toujours en arrière-plan, à rôder, surveiller chaque phrase, chaque sortie, chaque action qui puisse entraver son pouvoir.

Le Silence, c’est l’itinéraire d’une mère seule contre tous, à qui une communauté entière va fermer ses portes alors qu’elle y a grandi. Un roman qui comporte peu de suspense à proprement parler ; chaque page plonge un peu plus le lecteur dans la folie vengeresse de cette Mary Pat guidée par sa haine, sa solitude et son cœur brisé.

On y verrait presque une étude du racisme systémique : ces « autres » que Mary Pat considère comme différents par essence ; ces « voyous » qui auraient amené jusqu’à elle la drogue qui a tué son fils. Mensonges et fausses excuses barrent la route de cette mère qui regrette tout.

Qu’est-ce que ce « silence », finalement ? Celui de sa fille, évanouie dans la nuit. Celui de la communauté, à qui elle a tout donné, mais qui l’a lâchée dès le premier problème. Celui de la police, impuissante face à la mafia qu’est la bande de Butler, et au chaos qu’ils apportent. Et surtout, surtout, le propre silence de Mary Pat face au racisme ambiant : un silence destructeur et foudroyant.