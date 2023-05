Le best seller de David Grann adapté par Martin Scorsese : premières images

Martin Scorsese, le père de Taxi Driver et Le Loup de Wall Street, fait son grand retour après The Irishman en 2019. Pour l’occasion, Leonardo DiCaprio - qui signe sa septième collaboration avec le réalisateur - retrouve Robert de Niro pour la première fois depuis Blessures secrètes (1993).

On retrouvera également Brendan Fraser, sacré meilleur acteur lors de la dernière cérémonie des Oscars pour The Whale, ainsi que Jesse Plemons et Jack White.

Scorsese a co-écrit le scénario avec Eric Roth, le scénariste de Dune et Forrest Gump, nominé six fois aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario adapté.

Killers of the Flower Moon est une plongée dans l'Oklahoma des années 1920, où une série de meurtres s’abat sur des membres des Osage, une communauté amérindienne. Sur fond d’histoire d’amour entre Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone, le FBI intervient pour identifier les auteurs des crimes.

Le long-métrage est adapté du livre de non-fiction Killers of the Flower Moon : The Osage Murders and the Birth of the FBI, de David Grann. Publié en 2017 chez Doubleday, l’ouvrage est traduit en français en 2018 par Cyril Gay, sous le titre La note américaine, aux éditions Globe (16.959 ex., données Edistat). Pocket l’édite en format poche l’année suivante et l’écoule à plus de 55.000 exemplaires (données Edistat).

Crédits photo : Apple TV