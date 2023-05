De cancre à “HPI et hyperactif”, Ducobu bientôt animé

Publiés par les éditions Le Lombard (groupe Média participations) depuis 1997, les albums de la série L'élève Ducobu se succèdent, toujours signé par le duo Zidrou-Godi. Le dernier en date est titré Fini de rire !, sorti en mars 2023, et place encore le cancre aux côtés de Léonie, la « première de la classe »... Depuis sa parution, ce 27e tome s'est écoulé à près de 10.000 exemplaires (chiffres Edistat).

En 2011, un premier film en prise de vues réelles transporte la classe de Monsieur Latouche au cinéma, devant la caméra de Philippe de Chauveron. Trois autres longs-métrages ont suivi, jusqu'à Ducobu Président !, diffusé dès le 13 juillet 2022, réalisé par Élie Semoun.

L'acteur/réalisateur a confirmé la production d'un cinquième film, encore sans titre, dont la sortie serait programmée pour l'année 2024.

Le cancre rayé n'avait pas encore eu droit à une adaptation animée, une étape pourtant fréquente pour les titres de bande dessinée franco-belge. En 2019, la société Cross River Productions avait présenté un projet de dessin animé en 3D, qui ne se sera finalement jamais concrétisé.

Visuel du projet d'adaptation 3D de Ducobu par Cross River Productions (capture d'écran)

La société de production, d'animation et de distribution Toon Factory, créée par Thierry Berthier et Maureen de Choiseul en 1999, révèle le développement d'une série inédite, La Bande à Ducobu, inspirée des BD de Zidrou et Godi.

La Bande à Ducobu, une vision 2.0 de l’élève Ducobu : un Ducobu plus petit, qui n’est plus tout seul et qui est maintenant HPI en phase d’échec scolaire. En plus de se revendiquer comme une comédie drôle et sensible sur une bande de copains et copines en milieu scolaire, et périscolaire, elle met aussi en lumière des valeurs importantes comme la solidarité, la tolérance, le multiculturalisme. En somme, tous les ingrédients nécessaires au vivre-ensemble. Elle nous apprend également que l’apprentissage peut se faire de manière non conventionnelle en s’adaptant parfois aux profils des élèves.

– Présentation de la série par Toon Factory