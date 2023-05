Badducks : famille presque humaine en cavale  

Ici, c'est la mafia qui fait la loi. Entre prostitution organisée, trafic d’organes et travaux forcés en usine, tous les bas-fonds sont entre leurs mains. Les parents de Morgan se sont suicidés pour échapper à leurs créanciers quand il était petit. Devenu adulte, il est rattrapé par les usuriers qui lui réclament une somme colossale. Contraint de vendre ses organes, il se fait implanter d’étranges prothèses qui lui donnent une force surhumaine.

On lui a pris ses papiers, et il ne lui reste comme seule option que travailler comme esclave dans une des usines contrôlées par la pègre. Mais un soir, il rencontre Lisa, une mystérieuse prostituée pourvue d’antennes. Dernière représentante de son espèce, elle rêve de liberté. Elle va lui proposer une alliance…

Badducks est le récit de la cavale folle de deux complices par contrainte qui se retrouvent avec un bébé sur les bras – le fils illégitime d’un homme de pouvoir que la mafia veut récupérer à tout prix. Dans le monde de surveillance et de contrôle social qui est le leur, la fuite sera très difficile. Et vu leurs personnalités respectives, la cohabitation le sera tout autant.

Le danger est partout

Badducks nous entraîne dans sa noirceur dès les premières pages, avec un rythme effréné, des courses-poursuites multiples et une chronologie fragmentée pour un suspense maximisé. Nos deux héros sont dans la mouise jusqu’au cou, et à chaque page, on se demande comme ils vont s’en tirer jusqu’à la suivante.

Bien sûr, ils ont des tueurs aux trousses, une femme fatale et deux larbins sans scrupules que le leader de la mafia a envoyés spécialement après eux. Chaque instant d’inattention pourrait leur être fatal. La ville elle-même, régie par un système à la Big Brother avec un contrôle strict des identités, regorge d’individus qui veulent leur perte. Mais l’ennemi, ce n’est pas seulement les autres.

Les corps de nos deux héros sont des bombes à retardement : les organes artificiels implantés dans Morgan risquent bien de lui jouer de sales tours, et Lisa a été mutilée par ses proxénètes. Et c’est sans compter sur leurs lourds passés à chacun qui viennent peser sur leurs épaules quand le soir tombe.

Plongée dans la nuit

La tension est à son comble d’un bout à l’autre du récit. Et pourtant, malgré ce climat sous pression, on apprend à connaître nos deux protagonistes, à s’attacher à leur mauvaise foi et à leur alchimie acerbe. Avec un petit bébé en prime pour apporter des touches de mièvreries et augmenter la tension romantique, c’est le cocktail parfait. Entre leur répartie salée, leur passé trouble et leur absence totale de scrupules, les personnages sont définitivement très prometteurs.

La série se déroule dans un pays fictif à l’ambiance totalitaire et aux allures de fin du monde, un univers riche et complexe que Toryumon Takeda nous fait découvrir dans le feu de l’action. Son dessin aux lignes marquées, et à la patte déjà bien affirmée pour une toute première œuvre, achève de nous plonger dans les rues sinueuses de la capitale et dans l’adrénaline des poursuites en voiture.

Prenez garde, car les fantômes n’attendent qu’un instant d’inattention pour ressurgir.