Plancton, mon amour, source de vie

Connaître la vie des planctons, leur reproduction, leur mort, leurs liens avec leur environnement et les souffrances parfois insurmontables, dues aux modifications de cet écosystème. Là, nous sommes dans le réel. La goélette Tara existe bien et fait ce type de relevés. Elle développe une connaissance scientifique fine du milieu marin et des changements auxquels il est soumis.

Cette hirondelle de mer fait de l'océan un « commun ». Des artistes sont régulièrement invités à son bord pour dire en termes sensibles ce qu’il se passe dans les eaux. La fondation Tara, qui gère cette recherche, est déclarée d’utilité publique. C’est elle qui a convié Wilfried N’Sondé pour une partie du voyage.

Trois autres héros n’appartiennent même pas à l’humanité : un bout de plastique, un végétal et un minéral, unicellulaires l’un et l’autre. Le morceau de plastique provient d’un ballon publicitaire d’une opération écologique. Donné à un enfant, ce dernier finit sa course apparente, dans un buisson d’épines.

Las ! La matière qui le constitue n’est pas morte et enterrée : elle part autour du monde, se scinde en mille morceaux, tous actifs dans le milieu aquatique. Wilfried N’Sondé va narrer les aventures de cet objet inerte, balloté longuement, entrainé loin, collé à un bateau… et perturbant les lieux où il passe.

Les deux plus beaux héros sont Héliosphéra, parfaitement sphérique, recouverte d’un voile très fin… et Xanthelle, un singulier kaléidoscope, sorte de serpent arc-en-ciel. En principe, Héliosphéra est minérale tandis que Xanthelle est une algue. Malgré cela, elles vont s’unir dans une totalité fusionnelle maximale. Comme dans les bons romans, tout le monde se retrouve à la fin, dans son rôle et sa personnalité…

Ollanta perçoit même que l’acte d’observation qu’elle pratique, par hasard, au moment même de l’union, risque de détruire ces deux êtres qui fusionnent et elle les relâche… Wilfried N’Sondé mêle avec talent des genres réputés hétérogènes : la technique, la science, l’écologie et le récit coloré, picaresque…

On apprend énormément de choses sur ces êtres que l’humanité connaît à peine, qui sont d’une variété quasi-infinie, et fabriquent la plus grande part de l’oxygène de l’air dont nous ne savons nous passer. Ils nous sont essentiels et étrangers. Ce n'est que récemment que nous percevons les immenses bienfaits qu’ils font à la planète et à nous, humains… Les honorer dans un récit fantastique au sens propre est, d’une certaine façon, la moindre des choses. Le faire avec l’élégance de Wilfried N’Sondé est un coup de maître.

Il faut dire un mot de l’objet-livre : certains espaces de la feuille, sans texte, sont investis par Margaux Bidat qui illustre très librement le roman. Elle dessine les êtres unicellulaires de l’océan dans de belles formes géométriques décoratives, représentant leurs mouvements, leurs élans, dans des processions de flocons légers très évocateurs.

Un roman, dans un univers inédit, qui surfe sur la beauté du monde et relie tous les vivants dans une grande histoire d’amour aux confins initiaux de la vie.